Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Î¡È5Ç¯À¸Â¸Î¨¡É92.1¡ó¤Çç¹Â¡¤¬¤ó¤Ï11.8¡ó¡Ä¡ÖÁ´¹ñ¤¬¤óÅÐÏ¿¡×À©ÅÙ¥Ç¡¼¥¿¤â¤È¤Ë½é¸øÉ½¡¡¸üÏ«¾Ê
Á´¹ñ¤Î¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢5Ç¯¸å¤ËÀ¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤¬½é¤á¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö5Ç¯À¸Â¸Î¨¡×¤Ï¡¢¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬5Ç¯¸å¤ËÀ¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢¹ñ¤¬¡¢¤¬¤óÂÐºö¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢2016Ç¯¤«¤é¡ÖÁ´¹ñ¤¬¤óÅÐÏ¿¡×À©ÅÙ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Á´¤Æ¤Î´µ¼Ô¿ô¤ò½¸·×¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2016Ç¯¤Ë¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿15ºÐ°Ê¾å¤Î´µ¼Ô¤Î5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï¡¢Á°Î©Á£¤¬92.1¡ó¡¢ÆýË¼¤¬88¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ç¹Â¡¡Ê¤¹¤¤¤¾¤¦¡Ë¤Ï11.8¡ó¤Ê¤É¤È¡¢Éô°Ì¤´¤È¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤ËÁ´¹ñ¤Ç¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¤Î¿ô¤Ï99Ëü¿ÍÍ¾¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£