【一気読み推奨！】「チ。―地球の運動について―」は全巻購入で48％ポイント還元！「ノラガミ」など人気完結済み漫画まとめ買いしよう！【Amazon Kindle】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、おすすめの完結済み作品を厳選してご紹介。ぜひこの機会に、気になっていた人気シリーズをまとめて楽しんでみてはいかがだろうか。
■チ。―地球の運動について―（全8巻）
価格：6,072円（48%ポイント還元）
チ。―地球の運動について―
動かせ 歴史を 心を 運命を ――星を。
舞台は15世紀のヨーロッパ。異端思想がガンガン火あぶりに処せられていた時代。主人公の神童・ラファウは飛び級で入学する予定の大学において、当時一番重要とされていた神学の専攻を皆に期待されていた。合理性を最も重んじるラファウにとってもそれは当然の選択であり、合理性に従っている限り世界は“チョロい”はずだった。しかし、ある日ラファウの元に現れた謎の男が研究していたのは、異端思想ド真ン中の「ある真理」だった――
■ノラガミ（全27巻）
価格：16,137円（1％ポイント還元）
ノラガミ
神さまを拾いました。――いたいけな女子中学生が道ばたで出会った、住所不定無職・自称［神］なジャージのひと。ガサツで気分屋でヘタレ、ろくに祈願もきいてくれないが、一つだけ能があった。此岸と彼岸とその狭間――世の有象無象すべてを、ぶった斬ること！！ 『アライブ 最終進化的少年』のアートワークが紡ぐご町内神話！
■アオアシ（全40巻）
価格：30,404円（5％ポイント還元）
アオアシ
愛媛に暮らす中学三年生・青井葦人（あおいアシト）。
粗削りながら、強烈なサッカーの才能を秘めているアシトだったが、
まっすぐすぎる性格が災いして、大きな挫折を経験することに―――
そんなアシトの前に、東京にある強豪Jクラブ「東京シティ・エスペリオン」の
ユースチーム監督・福田達也（ふくだたつや）が現れる。
アシトの無限の可能性を見抜いた福田は、
東京で開催される自チームのセレクションを受けるよう勧めて！？
将来、日本のサッカーに革命を起こすことになる少年の運命は、
ここから急速に回り始める！！
■宝石の国（全13巻）
価格：8,330円（2％ポイント還元）
宝石の国
今から遠い未来、宝石のカラダを持つ28人は、彼らを装飾品にしようと襲い掛かる月人に備えるべく、戦闘や医療などそれぞれの持ち場についていた。月人と戦うことを望みながら、何も役割を与えられていなかったフォスは、宝石たちを束ねる金剛先生から博物誌を編むように頼まれる。
■ゴールデンカムイ（全31巻）
価格：17,674円（48%ポイント還元）
ゴールデンカムイ
『不死身の杉元』日露戦争での鬼神の如き武功から、そう謳われた兵士は、ある目的の為に大金を欲し、かつてゴールドラッシュに沸いた北海道へ足を踏み入れる。そこにはアイヌが隠した莫大な埋蔵金への手掛かりが!? 立ち塞がる圧倒的な大自然と凶悪な死刑囚。そして、アイヌの少女、エゾ狼との出逢い。『黄金を巡る生存競争』開幕ッ!!!!
※本ページで紹介する情報は、2026年1月14日15時現在のものです。
