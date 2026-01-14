½é¾ì½ê4ÆüÌÜ¤ÏÂçÇÈÍð¡¡±é½Ð¤ÎµÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ë¥Í¥Ã¥È¤â¾Î»¿¤ÎÍò¡Ö¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê4ÆüÌÜ¡Ê2026Ç¯1·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ï4ÆüÌÜ¤ËÂçÇÈÍð¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤Ç¡¢²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤¬¡¢À¾Á°Æ¬É®Æ¬¤ÎµÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê24¡á°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤Ë¾å¼êÅê¤²¤ÇÇÔ¤ì¤ÆÅÚ¡£Ï¢¾¡¤Ï3¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£µÁ¥ÎÉÙ»Î¤ÏÁ°Æü¤ÎË¾ºÎ¶Àï¤ËÂ³¤¯¶âÀ±¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ë¤âÀè¾ì½ê¤ËÂ³¤¤¤ÆÏ¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï¡Ö²¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹¶¤á¤ëºîÀï¤À¤Ã¤¿¡£¾å¼ê¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤È¤Ã¤µ¤ÎÅê¤²¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¿·Âç´Ø¤ÇºòÇ¯¶å½£¾ì½ê¤«¤éÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦°ÂÀÄ¶Ó¡¢Âç´Ø¡¦¶×ºù¤Ë¤â½é¹õÀ±¡£1²£¹Ë¡¢2Âç´Ø¤ËÅÚ¤¬ÉÕ¤¡¢²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤À¤±¤¬1ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢Æü¶âÀ±¤ÎµÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ë¥Í¥Ã¥È¤â¾Î»¿¤ÎÍò¡£X¤Ç¤Ï¡ÖµÁ¥ÎÉÙ»Î¤¤¤¤¤Í¡¼¡×¡ÖµÁ¥ÎÉÙ»Î¡¢2Ï¢Â³¤Î·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤Ç¤Î¶âÀ±¡¢¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖµÁ¥ÎÉÙ»Î¡¢¶¯¤¹¤®¥£¡ª¡×¡ÖµÁ¥ÎÉÙ»Î2ÆüÂ³¤±¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖµÁ¥ÎÉÙ»Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£