¹â»Ô¼óÁê¡¢À¯¸¢´´Éô¤é¤ÈµÍ¤á¤Î¶¨µÄ¤«¡Ä¡È²ò»¶¡ÉÊý¿ËÅÁÃ£¤Ø¡Ú²òÀâ¡Û
¹â»Ô¼óÁê¤Ï14Æü¸á¸å¡¢Í¿ÅÞ´´Éô¤È²ñÃÌ¤·¡¢½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤º¤«¤é¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦À¯¼£Éô´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÊ¿ËÜÅµ¾¼µ¼Ô¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
¹â»Ô¼óÁê¤Ï14Æü¸á¸å¡¢ÆàÎÉ¤«¤éÅìµþ¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï¡¢´±Å¡¤Î¼¹Ì³¼¼¤Ë¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£À¯¸¢´´Éô¤Ê¤É¤È²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÍ¤á¤Î¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¾õ¶·¡¢Áªµó¾ðÀª¡¢ÌîÅÞ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ºÇ½ªÈ½ÃÇ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¸á¸å5»þÈ¾²á¤®¤Ë´±Å¡¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¡¢°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤é¤È²ñÃÌ¤·¡¢Êý¿Ë¤òÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¸á¸å4»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¤¹¤Ç¤Ë´±Å¡¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯¸¢´´Éô¤Ï¡¢¤³¤³¤ÇÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÄø¤Ï1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤¬¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï3¤Ä¤Î¥®¥â¥ó¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1.¤¤ç¤¦Ž¢²ò»¶Êý¿ËŽ£ÅÁÃ£¤Î¥ï¥±
2.¤Ê¤¼¡©¡È»Ë¾åºÇÃ»¡É¤ÎÁªµóÀï
3.¤¤¤Ä¡©¼óÁê¤Ï¡ÈÄÀÌÛ¡É¤òÇË¤ë
¢£¡ÖÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¡×Â¿¤¯¤Î¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤¬ÅÜ¤ê¿´Æ¬
¡½¡½¤Þ¤º¡¢¤Ê¤¼14Æü¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤ëÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤±ÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼óÁê¤¬Ä¾ÀÜÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½µËö¤ÎÃÊ³¬¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Ïº£½µ¤Ï¡Ö³°¸ò¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£15Æü¤«¤é¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤¬ÍèÆü¤·¤Þ¤¹¡£À¯¸¢´´Éô¤âÅö½é¤Ï¡Ö²ò»¶¤Ë´Ø¤·¤Æ³°¹ñ¼óÇ¾¤¬µ¢¤ë¤Þ¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤¬¡ÖÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¡×ÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤È¤â¤¦¤â¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½´Î¿´¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö²ò»¶¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸¶¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÀ¯¸¢´´Éô¤¬¹â»Ô¼óÁê¤¬²ò»¶¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀµÄ¾¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬100¡ó·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ê£¿ô¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î´´Éô¡¢Â¿¤¯¤Î¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤¬¡Ö²ò»¶¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸å¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¡¢ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤¬²¿¤òÏÃ¤¹¤«¡£¤ï¤«¤ê¼¡Âè¡¢Â®Êó¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Í½»»¤¬Ç¯ÅÙÆâ¤ËÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¡Ä±Æ¶Á¤Ï
¡½¡½¤Ç¤Ï2¤ÄÌÜ¤Î¥®¥â¥ó¡£¤Ê¤¼¡Ö»Ë¾åºÇÃ»¡×¤ÎÁªµóÀï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö»Ë¾åºÇÃ»¡×¤Ë¤Ï2¤Ä¤ÎÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¤¬ÃÙ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ò¤«¤ï¤¹ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£²ò»¶¤È¤Ê¤ì¤ÐÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖºÇÃ»¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡×¤ÇÁªµó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÙ¤ì¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â±Æ¶Á¤ò¡ÖºÇ¾®¸Â¡×¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ÎÍ½»»¤¬Ç¯ÅÙÆâ¤ËÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Í½»»¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¶ñÂÎÅª¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð¤ë¤È·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢4·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Îµë¿©Ìµ½þ²½¡¢¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤Î´°Á´Ìµ½þ²½¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃ»´ü·èÀï¡×¤Î2¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÌîÅÞ¤Ë½àÈ÷»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£²ò»¶¤ËÈ÷¤¨¡¢ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Ï¹²¤Æ¤Æ¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤äÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤Þ¡¢ËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤Ð´ñ½±¹¶·â¤À¤«¤éÉ÷¸þ¤¤¬¤«¤ï¤ëÁ°¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤Ê¤é²¿¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦¤Î¤«
¡½¡½¤½¤·¤Æ¡¢3¤ÄÌÜ¤Î¥®¥â¥ó¡£¤¤¤Ä¹â»Ô¼óÁê¤ÏÄÀÌÛ¤òÇË¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
14Æü¤â´±Å¡¤ËÆþ¤ë¤È¤¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
14Æü¡¢¤³¤Î¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¯¸¢´´Éô¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ê¼óÁê¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ï¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤¬ÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤¿¸å¡¢17Æü¤Ïºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÎÄÉÅé¼°Åµ¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢18Æü°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤ÏÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤¤¤Þ²ò»¶¤Ê¤Î¤«¡£Êª²Á¹âÂÐºöÍ¥Àè¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ÈµÕ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤Ê¤é²¿¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦¤Î¤«¡£
ÄÀÌÛ¤òÂ³¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢Í¿ÅÞ´´Éô¤Ë¤Ï14Æü¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Êý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±À¸³èÍ¥Àè¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤ÎÁû¤®¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Áá¤¯¿¿Ùõ¤ËÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê1·î14Æü¸á¸å5»þ¤´¤íÊüÁ÷¡Ønews every.¡Ù¤è¤ê¡Ë