"À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÌýÅÄ"¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÏË³¤Ê¹ñ¤Î¤Þ¤Þ¡Ä¥È¥é¥ó¥×¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é"È¿ÊÆÂçÅýÎÎ"¤ÎÂå½þ
¢£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¿¯¹¶¤ò¡ÖÀÐÌý¤Î¤¿¤á¡×¤ÈÌÀ¸À
¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¹¶·â¤·¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«¿ô»þ´Ö¸å¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ë¤¢¤ë¼«¿È¤Î»äÅ¡¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¢¡¦¥é¡¼¥´¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç¼êÀÐÌý´ë¶È¤ò¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ß»ö¶ÈÅ¸³«¤µ¤»¤ë·×²è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ÊÆCNN¤Ë¤è¤ë¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç¼êÀÐÌý´ë¶È¡¢¤Ä¤Þ¤êÀ¤³¦¤Ç¤âºÇÂç¤Î´ë¶È¤é¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¿ô½½²¯¥É¥ë¤òÅê¤¸¤Æ¹ÓÇÑ¤·¤¿ÀÐÌý¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò½¤Éü¤·¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¼ý±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¸½¹Ô¤ÎÀÐÌý»ö¶È¤ò¡Ö´°Á´¤Ê¼ºÇÔ¡×¤ÈÃÇ¤¸¡¢¡ÖËÜÍè¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÀÐÌý¤ò»º½Ð¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
ÊÆ¸ø¶¦¥é¥¸¥ª¶ÉNPR¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ïº£²ó¤Î·³»öºîÀï¤ÎÌÜÅª¤¬¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÉôÊ¬Åª¤Ë¡×ÀÐÌý»ñ¸»¤Î¾¸°®¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¹ñÀ¯¤òÃ´¤¤¡¢¡Ö¹ñ¤ò±¿±Ä¡×¤·¡¢¼«¹ñ¤ÎÀÐÌý´ë¶È¤¬»²Æþ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤³¤Î·×²è¤Ø¤Î·üÇ°¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤ÎÀÐÌýÀìÌç²È¤ÏNPR¤ËÂÐ¤·¡¢ÃæÆîÊÆ¤äÃæÅì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³»ö²ðÆþ¤ÏÎò»Ë¾å¡¢·«¤êÊÖ¤·¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÀÐÌýËäÂ¢ÎÌ¤ò¸Ø¤ë¹ñ¤À¤¬¡¢À¯¾ðÉÔ°Â¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÏ·µà²½¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Î¼Â¤ÊÅê»ñÀè¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¢£À¤³¦ËäÂ¢ÎÌ¤Î5Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤ë¤¬À¸»ºÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤
ËäÂ¢ÎÌ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿»º½Ð¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»ØÅ¦¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÀµ¤·¤¤¤È¸À¤¨¤ÐÀµ¤·¤¤¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¶ÌýËäÂ¢ÎÌ¤Ï3030²¯¥Ð¥ì¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê»±²¼¤ÎÅý·×µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ðÊó¶É¡ÊEIA¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦Á´ÂÎ¤ÎÌó5Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤ë¡£Ã±°ì¤Î¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Îµ¬ÌÏ¤À¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÏÄø±ó¤¤¡£CNN¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Î1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÏÌó100Ëü¥Ð¥ì¥ë¤Ç¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Î¤ï¤º¤«0.8¡ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Ï2013Ç¯¤Ë¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤¹¤ëÁ°¤Î¿å½à¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÁ°Ç¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¥Ù¥¹¸µÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯¸¢²¼¤ÇµÏ¿¤·¤¿ÆüÎÌ350Ëü¥Ð¥ì¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È3Ê¬¤Î1°Ê²¼¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÀ©ºÛ¤ä¹ñÆâ¤Î·ÐºÑ´íµ¡¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÅê»ñÉÔÂ¤ÈÀßÈ÷¤ÎÊÝ¼é¡¦À°È÷¤ÎÊüÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Îô²½¤·¡¢À¸»ºÇ½ÎÏ¤¬Âç¤¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤À¡£
¢£¡Ö13Ëü¡ó¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¤Î°Ì´
ÀÐÌý»º¶È¤¬¿êÂà¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¹ñ²È·ÐºÑ¤ÏÊø²õ¤Ø¤ÎÆ»¤òÃ©¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ç¤¢¤ë³°¸òÌäÂêÉ¾µÄ²ñ¡ÊCFR¡Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿»ºÌý¹ñ¤ÎÅµ·¿Îã¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£À¯ÉÜÍ½»»¤ÎÌó3Ê¬¤Î2¤òÀÐÌýÍ¢½Ð¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¼ýÆþ¸»¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤¿Âå½þ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
ÆÃ¤Ë2014Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎGDP¤ÏÌó75¡ó¤â¸º¾¯¤·¤¿¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬13Ëü¡ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë´Ù¤ê¡¢2023Ç¯»þÅÀ¤Ç¤â190¡ó¤È¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ²ÈºÄÌ³¤Ï¿äÄê1500²¯¥É¥ë¡ÊÌó23.5Ãû±ß¡Ë°Ê¾å¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿·ÐºÑÇËÃ¾¤Ï¿¼¹ï¤Ê¿ÍÆ»´íµ¡¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¿©ÎÁ¡¢°ûÎÁ¿å¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¡¢°åÎÅÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤ÊÊª»ñ¤¬Ãø¤·¤¯ÉÔÂ¤·¡¢2022Ç¯11·î¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¿Í¸ý2800Ëü¿Í¤Î¤¦¤ÁÈ¾¿ô¤¬ÉÏº¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£2014Ç¯°Ê¹ß¡¢À¸³è¶ì¤«¤éÌó780Ëü¿Í¤¬¶áÎÙ½ô¹ñ¤Ê¤É¤ØÆ¨¤ì¤¿¡£
¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Ï¸¢ÎÏ°Ý»ý¤Î¤¿¤á¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Î´ðËÜ¸¶Â§¤ò¼¡¡¹¤ÈÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤¿¡£CFR¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÀ©¸Â¡¢À¯¼£ÅªÈ¿ÂÐÇÉ¤äÈãÈ½¼Ô¤Ø¤Î×ó°ÕÅª¤ÊÁÊÄÉ¡¦¹´Â«¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£2ÂåÂ³¤¤¤¿È¿ÊÆÀ¯¸¢¤Î¼ººö
»ºÌý¹ñ¤Ê¤¬¤éË¤«¤Ê·ÐºÑ¤òÃÛ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£È¯Ã¼¤Ï90Ç¯Âå¤ËÁÌ¤ë¡£
1998Ç¯¡¢¼Ò²ñ¼çµÁ¤ò·Ç¤²¤Æ¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂçÅýÎÎ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¦¥´¡¦¥Á¥ã¥Ù¥¹»á¤Ï¡¢ÀÐÌý¼ýÆþ¤ò¼Ò²ñÊ¡»ã¤Ë½¼¤Æ¡¢ÉÏº¤ÁØ¤ÎÀ¸³è¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¸øÌó¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë²¼¤·¤¿·èÃÇ¤¬¡¢ÈéÆù¤Ë¤âÀÐÌý»º¶È¤½¤Î¤â¤Î¤ËÃ×Ì¿½ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
³°¸òÌäÂêÉ¾µÄ²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2002Ç¯¤«¤é2003Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Á¥ã¥Ù¥¹À¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤ËÈ¿È¯¤¹¤ëÀÐÌý¶È³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤äÌîÅÞÀªÎÏ¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·À¯¸¢¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¤Ë»²²Ã¤·¤¿¹ñ±ÄÀÐÌý²ñ¼ÒPDVSA¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀÐÌý¸ø¼Ò¡Ë¤Î½ÏÎýµ»½Ñ¼Ô¿ôÀé¿Í¤òÊóÉü¤È¤·¤Æ²ò¸Û¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÀìÌçÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤¬µÞÂ®¤Ë¼º¤ï¤ì¡¢ÀÐÌýÀ¸»ºÎÌ¤ÏÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ë°Å¹õ´ü¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤¿¡£
³°»ñ·Ï´ë¶È¤ÎÇÓÀÍ¤â¡¢ÀÐÌý»º¶È¿êÂà¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥¤¥¹Âç³Ø¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥â¥Ê¥ë¥Ç¥£»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2004¡Á07Ç¯º¢¡¢Åö»þ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂçÅýÎÎ¥Á¥ã¥Ù¥¹»á¤Ï¹ñºÝÀÐÌý²ñ¼Ò¤È¡Ö¶¯À©Åª¤Ë·ÀÌó¤òºÆ¸ò¾Ä¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢³°¹ñ´ë¶È¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¸¢±×¤òÂçÉý¤ËÀ©¸Â¤·¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀ¯ÉÜÂ¦¤Î¼è¤êÊ¬¤ò°ìÊýÅª¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£»ö¼Â¾å¤Î»ñ»ºÀÜ¼ý¤ËÅù¤·¤¤Á¼ÃÖ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î³°»ñ´ë¶È¤ÏÈ¿È¯¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀÐÌýÂç¼ê¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤È¥³¥Î¥³¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ï2007Ç¯¤ËÅ±Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£Î¾¼Ò¤Ï¹ñºÝÃçºÛºÛÈ½½ê¤ËÄóÁÊ¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥³¥Î¥³¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ø100²¯¥É¥ë¡ÊÌó1.6Ãû±ß¡ËÄ¶¡¢¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ø10²¯¥É¥ë¡ÊÌó1600²¯±ß¡ËÄ¶¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÇå½þ¶â¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³°»ñ¤ÎÅ±Âà¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÏºÇ¿·¤Î·¡ºïµ»½Ñ¤ä»ñËÜ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼º¤¤¡¢ÀÐÌý»º¶È¤Î¶áÂå²½¤ÏÆÜºÃ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Æ±¤¸¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀÐÌýÂç¼ê¥·¥§¥Ö¥í¥ó¤Ï¡¢ÉÔËÜ°Õ¤Ê¤¬¤é¤â¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤Î»ö¶È·ÑÂ³¤òÁª¤ó¤À¡£¥·¥§¥Ö¥í¥ó¤Ï¸½ºß¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀÐÌýÀ¸»ºÎÌ¤ÎÌó4Ê¬¤Î1¤òÃ´¤¦¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£50Ç¯Ì¤¹¹¿·¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢²óÉü¤Ë¡Ö5¡Á10Ç¯¡×É¬Í×
¤µ¤Æ¡¢Á°Ç¤¤Î¥Á¥ã¥Ù¥¹ÂçÅýÎÎ¤¬¤¬¤ó¤Ç»àµî¤¹¤ë¤È¡¢2013Ç¯¤Ë¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤·¤¿¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Î²¼¤Ç¡¢ÀÐÌý»º¶È¤Î¿êÂà¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï²½¤·¤¿¡£
CNN¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÍÀÐÌý²ñ¼ÒPDVSA¤Î¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ï50Ç¯¤â¤Î´Ö¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³ÆÃÏ¤Î»ÜÀß¤ÇÏ·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£À¸»ºÇ½ÎÏ¤ò¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î¿å½à¤Þ¤Ç²óÉü¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢580²¯¥É¥ë¡ÊÌó9.1Ãû±ß¡Ë¤â¤ÎÅê»ñ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀìÌç²È¤Î¥Þ¥¯¥Ê¥ê¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÏÀÐÌýÀ¸»º¹ñ¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï5¡Á10Ç¯¤Ï¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸·¤·¤¤¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤¹¡£
¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¹ñºÝ¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥¢¥ë¥¸¥ã¥¸¡¼¥é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÀÐÌý»º¶È¤Ø¤ÎËýÀÅª¤ÊÅê»ñÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢°ìÉô¤ÎÌý°æ¤Ç¤Ï¿¼¹ï¤ÊÂ»½ý¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ìý°æ¤ò´ÊÃ±¤ËºÆ²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê½¤Á¶¤ä¿·¤¿¤ÊÌý°æ¤ÎºÆ·¡ºï¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ØÍ¢Á¼ÃÖ¤òÈ¯Æ°¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢ÀßÈ÷¤ÎÄê´üÅª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¹¤é¤Û¤ÜÄä»ß¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½Å¼ÁÌý¤È¤¤¤¦¡ÖÌñ²ð¤Ê»ñ»º¡×
¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀÐÌý¤Ë¤ÏÊÌ¤ÎÌñ²ð¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¸¶Ìý¤½¤Î¤â¤Î¤Î¼Á¤À¡£
¸¶Ìý¤Ë¤Ï¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¡£·Ú¼Á¤ÇÀºÀ½¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢½Å¼Á¤Ç°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ë¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¸¶Ìý¤Ï¸å¼Ô¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÀºÀ½¤Ë¤ÏÆÃ¼ì¤ÊÀßÈ÷¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥¿¥Ð¡¼¥Ð¥é¹»¤Î¥Ñ¡¼¥·¥ã¡¦¥Þ¥Ï¥À¥Ó½Ú¶µ¼ø¡ÊÀ¯¼£³Ø¡Ë¤ÏNPR¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢À¸»º²áÄø¤ÇÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â±ø¤¤ÀÐÌý¤Î°ì¤Ä¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ºÎ·¡¤«¤éÀºÀ½¤Ë»ê¤ë²áÄø¤ÇCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¤À¡£Ã¦ÃºÁÇ¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶Éé²Ù¤Î¹â¤µ¤ÏÅê»ñ²È¤ò±ó¤¶¤±¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÌñ²ð¤Ê½Å¼ÁÌý¤¬¤à¤·¤í¹¥ÅÔ¹ç¤À¤È¤¹¤ëµÕÀâÅª¤Ê¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£CNN¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«»º¤Î·Ú¼Á¸¶Ìý¤Ï¥¬¥½¥ê¥óÀ¸»º¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£°ìÊý¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»º¤Î¤è¤¦¤ÊÎ²²«Ê¬¤ÎÂ¿¤¤½Å¼Á¸¶Ìý¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤ä¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¡¢¹©¾ì¸þ¤±Ç³ÎÁ¤ÎÀ½Â¤¤ËÉÔ²Ä·ç¤À¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¡¢À¤³¦Åª¤Ë¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¶¡µë¤¬É¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¤â°ì°ø¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èµ»ö¤ÏÅÁ¤¨¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ·èÄêÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ½Ìý½ê¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»º¤Î½Å¼ÁÌý¤ò½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÅÀ¤À¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î½Å¼ÁÌý¤ò°·¤¦Êý¤¬¼«¹ñ»º¸¶Ìý¤ò½èÍý¤¹¤ë¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë²ÔÆ¯¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î»º½ÐÃÏ¤ÏÃÏÍýÅª¤Ë¤â¶á¤¯¡¢²Á³Ê¤â°Â¤¤¡£
ÀºÀ½¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÌñ²ð¤Ê¸¶Ìý¤À¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ½Ìý¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤ÎÁêÀ¤Ï°Õ³°¤Ë¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£
¢£°ìÅÙÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿ÊÆ´ë¶È¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤
¤·¤«¤·¡¢ÊÆÀÐÌý´ë¶È¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ¤Î°ÂÄê¤¬Á°Äó¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡£¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤ÎÊø²õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¯¼£ÌÌ¤Ç¤ÏÀÐÌý»º¶È¤òºÆ·ú¤¹¤ëÆ»¤¬³«¤«¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é·ÐºÑ¤¬Éü¶½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¸±¤·¤¤¡£
¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯¼£·ÐºÑ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥º¡¦¥¯¥©¡¼¥¿¥ê¡¼»ï¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤¬¿¼¹ï¤Ê¿ÍÆ»´íµ¡¡¢³°²ß¼ýÆþ¤Î¸Ï³é¡¢ËÄÂç¤ÊºÄÌ³¡¢¤½¤·¤Æ20Ç¯´Ö¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿ÀÐÌý»º¶È¤Îµ»½ÑÎÏ¤È¤¤¤¦»Í½Å¶ì¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Ìó1900²¯¥É¥ë¡ÊÌó30Ãû±ß¡Ë¤Ë¾å¤ëÂÐ³°ºÄÌ³¤ÎºÆÊÔ¤âÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀÐÌý´ë¶È¤¬Åê»ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¸µ¹ñÌ³¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³°¸òÃ´Åö¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥¦¥£¥ó»á¤ÏÊÆCNBC¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¤¥é¥¯¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ê¤ÉÂ¾¹ñ¤ÎÀ¯¸¢°Ü¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²æ¡¹¤¬³Ø¤ó¤À¤¹¤Ù¤Æ¤«¤é¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ü¹Ô¤Ïº¤Æñ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Îº¤Æñ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¿·À¯¸¢¤ÎÅê»ñ¾ò·ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¿ô½½²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÄ¹´üÅê»ñ¤òÌóÂ«¤¹¤ë´ë¶È¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ê¤ÉÂç¼ê¤Ï¡¢È¿ÊÆº¸ÇÉ¤Î¥Á¥ã¥Ù¥¹À¯¸¢»þÂå¤ËÀÜ¼ý¤µ¤ì¤¿»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇå½þ¤ò¤¤¤Þ¤À¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿µ²±¤¬¶È³¦¤Ëº¬¶¯¤¯»Ä¤ê¡¢ÀÐÌý´ë¶È¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä´ºº²ñ¼Ò¥é¥Ô¥À¥ó¡¦¥¨¥Ê¥¸¡¼¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Þ¥¯¥Ê¥ê¡¼¼ÒÄ¹¤Ï¡¢À©ºÛ¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤ì¤ÐÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎËäÂ¢ÎÌ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¤À¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¢£Ã»´üÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ï¸«¹þ¤á¤Ê¤¤
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤½¤Îµ±¤¤ò¼º¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
CNBC¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¡ÖÀÐÌý¼ûÍ×¤Ï4Ç¯°ÊÆâ¤ËÀ®Ä¹¤¬»ß¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»Ô¾ì¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤·¤«¤·¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¤¬Áê¼¡¤¤¤Çµ¤¸õÀ¯ºö¤ò¸åÂà¤µ¤»¡¢EVÈÎÇä¤â¸ºÂ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎäÀÅ¤À¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤«¤é¤Î¶¡µë¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë²ÄÇ½À¤ò·üÇ°¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«»º¸¶Ìý¤Ï°ì»þ60¥É¥ë¡¿¥Ð¥ì¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å57¥É¥ë¡¿¥Ð¥ì¥ë¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£
È¿ÂÐ¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä´ºº²ñ¼Ò¤Î¥Þ¥¯¥Ê¥ê¡¼»á¤Ï¡¢²Á³Ê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡Ö¹µ¤¨¤á¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
Æ±»á¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ²óÉü¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ô¾ì¤Î´üÂÔ¤¬²áÂç¤Ç¤¢¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¡¢¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤¬¼çÍ×»ºÌý¹ñ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤Ï5¡Á10Ç¯Àè¤Î¤³¤È¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ï·µà²½¤¬Ãø¤·¤¤Æ±¹ñ¤ÎÀÐÌý»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢À¸»ºÎÌ¤ò¤¹¤°¤Ë²óÉü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÀìÌç²È¤Î¸«²ò¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î·³»öºîÀï¤ÏÃ»´üÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀïÎ¬¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÀÐÌý¤Î¤¿¤á¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÀÐÌý»º¶È¤òÉü³è¤µ¤»¡¢¤½¤ì¤ò·ÐºÑÅªÍø±×¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤È»ñËÜ¤ÎÅêÆþ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀ¯¼£Åª°ÂÄê¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÌÜÏÀ¸«¤Ï¡È´í¤¦¤¤¡É
Îò»Ë¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÃæÅì¤äÃæÆîÊÆ¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«¼çÆ³¤ÎÂÎÀ©Å¾´¹¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀÐÌý»º¶È¤¬¿êÂà¤·¤¿·Ð°Þ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¶µ·±¤À¡£3030²¯¥Ð¥ì¥ë¤È¤¤¤¦À¤³¦ºÇÂç¤ÎËäÂ¢ÎÌ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤º¤«20Ç¯Í¾¤ê¤ÇÀ¸»ºÎÌ¤ò3Ê¬¤Î1¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¡¢¹ñ²È·ÐºÑ¤¬Êø²õ¤Ø¤ÎÆ»¤òÃ©¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢µ»½Ñ¼Ô¤ÎÂçÎÌ²ò¸Û¡¢³°»ñ¤ÎÄÉÊü¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤ÎÊü´þ¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤ÎÀ¯ºöÈ½ÃÇ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£»ñ¸»¤¬ËÉÙ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¹ñ²È¤ä»º¶È¤¬ÈË±É¤¹¤ë¤È¤ÎÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£
Å¬ÀÚ¤Ê·Ð±ÄÂÎÀ©¡¢µ»½ÑÎÏ¤Î°Ý»ý¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤³¤½¤¬¡¢»ñ¸»¤«¤é¿¿¤ËÉÙ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸°¤È¤Ê¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÇÌÜ»Ø¤¹¡ÖºÆ·ú¡×¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤³¤Î¶µ·±¤ò¤É¤ì¤À¤±³è¤«¤»¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄÍÕ ¤ä¤Þ¤È¡Ê¤¢¤ª¤Ð¡¦¤ä¤Þ¤È¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ËÝÌõ¼Ô
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÅÔÆâIT´ë¶È¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£6Ç¯´Ö¤Î¶È³¦·Ð¸³¤Î¤Î¤Á¡¢2010Ç¯¤«¤éÊ¸É®¶È¤ËÅ¾¿È¡£µ»½ÑÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤¿µ»½ÑËÝÌõ¤Û¤«¡¢IT¡¦¹ñºÝ¾ðÀª¤Ê¤É¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤Î¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ø¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯ÆüËÜÈÇ¡Ù¤Ê¤É¤Ç¼¹É®Ãæ¡£
ÀÄÍÕ ¤ä¤Þ¤È