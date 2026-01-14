¡Ö¤É¡¼¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¿·³°¹ñ¿Í¤Î²ÃÆþ¤ËÁûÁ³¡¡Ëä¤Þ¤ëÏÈ¡Äµî½¢Ì¤Äê¤Î2¿Í¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡©
¿·³°¹ñ¿Í¤Î³ÍÆÀ¤Ç»ÙÇÛ²¼¤¬»Ä¤ê¡Ö1¡×¤Ë
¡¡³ÚÅ·¤Ï14Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Û¥»¡¦¥¦¥ì¡¼¥Ë¥ãÅê¼ê¤È¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»44¾¡¤ò¸Ø¤ë±¦ÏÓ¤Î²ÃÆþ¤ËÊ¨¤¯°ìÊý¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎÌäÂê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î³ÍÆÀ¤Ç»ÙÇÛ²¼ÏÈ¤Ï¡Ö69¡×¤ËÅþÃ£¡£FAÀë¸À¤·¤Æµî½¢Ì¤Äê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÂ§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡¢Ã¤¸ÊÎÃ²ð³°Ìî¼ê¤ÎÆ°¸þ¤ò½ä¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö»ÙÇÛ²¼ÏÈ¿ôº£¤É¡¼¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤Þ¤À¥¥ã¥ó¥×Á°¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ë34ºÐ¤Î¥¦¥ì¡¼¥Ë¥ã¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ç14¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2025Ç¯¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò´Þ¤à5µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¡£ºòµ¨¡¢2·å¾¡Íø¤Èµ¬ÄêÅêµå²ó¿ô¤ËÅþÃ£¤·¤¿Åê¼ê¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿³ÚÅ·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ»»158»î¹ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÀèÈ¯·Ð¸³¤ò»ý¤Ä±¦ÏÓ¤ÏÂç¤¤ÊÊä¶¯¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÊä¶¯¤¬Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢³ÚÅ·¤Î»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¿ô¤Ï¥¦¥ì¡¼¥Ë¥ã¤ò´Þ¤á¤Æ69¿Í¡£¾å¸Â¤Î70¿Í¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡Ö1¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥¥ã¥ó¥×Á°¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¾õ¶·¤À¡£¤³¤³¤Ë¤Ï³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Â§ËÜ¡¢¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Ã¤¸Ê¤Î2¿Í¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¾¤Ë2¿Í¤¬»ÄÎ±¤¹¤ì¤ÐÏÈ¤Ï¤Û¤ÜËä¤Þ¤ë¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÊä¶¯¤ä°éÀ®Áª¼ê¤Î»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆ°ÍÉ¤Ï±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÏÈ¿ô¤«¤é²±Â¬¤âÈô¤Ó¸ò¤¦»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö³ÚÅ·¤¬¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í¤È·ÀÌó¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç»ÙÇÛ²¼69¤«¡©¡×¡ÖÂ§ËÜÃ¤¸Ê»ÄÎ±¤Î¾ì¹ç69ÏÈ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤Î¥ä¥Ð¤¤¤ä¤ó¡×¡Ö³ÚÅ·»ÙÇÛ²¼¥«¥Ã¥Ä¥«¥Ä¤ä¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³½Ð¡£°ìÊý¤Ç¡Ö°ÜÀÒ·èÄê¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¼è¤Ã¤Æ¤â¿ÍÅª¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¶âÁ¬¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢FAÀë¸À¤·¤¿2¿Í¤Îµî½¢¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ëµ¤¤ò¤â¤àÈ¿±þ¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Î³ÚÅ·¤Ï¡¢ÆüÊÆÄÌ»»165¾¡¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢DeNA¤«¤é¤ÏFA¤Ç°ËÆ£¸÷Êá¼ê¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¡¢Ã¤¸Ê¤Ï10Æü¤ËÊ¡²¬¸©Æâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸À¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÎÏ2¿Í¤Îµî½¢¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¤À¡£ÅÎ¤ÎÅÔ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÅêÂÇ¤ÎÃì¤Ç¤¢¤ë2¿Í¤ÏÍèµ¨¡¢¤É¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë