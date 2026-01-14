¡ÖÍ¼ÊýÌá¤Ã¤¿¤é´¥¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×Ä«¤«¤éÀöÂõÊªÊüÃÖ¤·¤¿µÒ¤¬µÕ¥®¥ì¡¡¸¶°ø¤Ïµ¡³£¥¨¥é¡¼¡¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤ÏÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸
´¥Áçµ¡¤ËÀöÂõÊª¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µ¡³£¤Î¥¨¥é¡¼¤Ç´¥¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈµÒ¤ËµÕ¥®¥ì¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°ñ¾ë¸©¾®Èþ¶Ì»ÔÆâ¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬¡¢X¾å¤Ç¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¡³£¥¨¥é¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÖ¶â¤·¤¿¤¤¤¬¡¢ÀöÂõÊª¤ÎÄ¹»þ´ÖÊüÃÖ¤Ïµ¡²ñÂ»¼º¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç»ß¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼Â¦¤Ë¼èºà¤·¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥¯¥ì¡¼¥àµÒ¡ÖÄ¾¤°¤ËÂÐ±þ½ÐÍè¤Ê¤±¤ì¤Ð·Ù»¡¤ØÏ¢Íí¤¹¤ë¡×
¡ÖÍ¼Êý¼è¤ê¤ËÍè¤¿¤é´¥¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¡£¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤¿µÒ¤Ï2026Ç¯1·î13Æü¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢¤³¤¦ÅÜÌÄ¤ê¹þ¤ó¤ÇÍè¤¿¤È¤¤¤¦¡£
±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÆ±ÆüÉÕÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎµÒ¤Ï¡¢¾®Èþ¶Ì»ÔÆâ¤Î¡Ö¤«¤ó¤½¤¦¥é¥ó¥É¥ê¡¼¡×¾®ÀîÅ¹¤Ç¡¢Ä«¤Î½Ð¶ÐÁ°¤ËÀöÂõÊª¤ò´¥Áçµ¡¤ËÆþ¤ì¡¢Í¼Êý¤Îµ¢Âð»þ¤Ë¼è¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤òÄê´üÅª¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢ÀöÂõÊª¤òÊüÃÖÃæ¤Ëµ¡³£¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¡¢µÒ¤Ï¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤Ë¤³¤ó¤ÊÂÐ±þ¤òÇ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤¹¤°Å¹¤ËÍè¤ÆÊÖ¶â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Íè¤Ê¤¤¤Ê¤é½»½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¡£Ä¾¤°¤ËÂÐ±þ½ÐÍè¤Ê¤±¤ì¤Ð·Ù»¡¤ØÏ¢Íí¤¹¤ë¡×
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¤¹¤°¤Ï»Ç¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜÆüÃæ¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µÒ¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤»¤º¡¢¡ÖÆóÅÙ¤ÈÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡¢µ¡³£¥¨¥é¡¼¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀöÂõÊª¤ÎÄ¹»þ´ÖÊüÃÖ¤Ï¡¢·Ð±Ä¾å¤ÎÂç¤¤Êµ¡²ñÂ»¼º¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´ÖÊüÃÖ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¤´ÍøÍÑ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎµÒ¤Ë¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤·¤Æ¤âÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤º¡¢Íâ14Æü¤Ë¡Ö¤´ÊÖ¶â¤Î·ï¡×¤È¤·¤Æ¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢µ¡³£¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¤·¡¢ÊÖ¶âÊ¬¤Î400±ß¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤ë¤è¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸øÊ¿¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥ë¡¼¥ë¤«¤éÄ¹»þ´Ö¤ÎÊüÃÖ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿Å¹¤Ï¡¢Ìµ¿Í¤Ç24»þ´Ö±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´¥Áçµ¡¤Ï4Âæ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£13Ê¬¤ÎÍøÍÑ¤¬100±ß¤Ç¡¢º£²ó¤ÎµÒ¤¬ÍèÅ¹¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆü¤Ï¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1Âæ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¿ôÉ´±ß¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½Ð¶ÐÁ°¤ËÀöÂõÊª¤ò½Ð¤·¡¢Í¼Êý¤Ë¼è¤ê¤ËÍè¤ë¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤¹
¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¤É¤ò°ñ¾ë¸©Æâ³°¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¢¥°¥ê¥¢¥·¥¹¥È¡×¡Ê¾®Èþ¶Ì»Ô¡Ë¤ÎÂåÉ½¤Ï1·î14Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢½÷ÀµÒ¤Èº£²ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷ÀµÒ¤«¤é¤Ï¡¢13Æü¤Î16»þ²á¤®¤ËÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢ÀöÂõÊª¤¬´¥¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈºÅÂ¥¤µ¤ì¤¿¡£ÂåÉ½¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¡¢20Ê¬¸å¤Ë²þ¤á¤ÆÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤È¡¢µÒ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤ÈµÞ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂåÉ½¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤ÎÊýÌÌ¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¡¢ÏÃ¤¬¤³¤¸¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢º£¤¹¤°¤Ë¹Ô¤±¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊý¤Ï¡¢ÀöÂõÊª¤òÄ¹»þ´ÖÊüÃÖ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢400±ß¤òº£¤¹¤°¤ËÊÖ¤»¤Èµá¤á¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£°µ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ÏÍè¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£²óÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
½÷ÀµÒ¤Ï¡¢½Ð¶ÐÁ°¤ËÀöÂõÊª¤ò½Ð¤·¡¢Í¼Êý¤Ë¼è¤ê¤ËÍè¤ë¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¼«¤é¡Ö¼«Çò¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´¥Áçµ¡¤Ï¡¢ÇÓµ¤¸ýÉÕ¶á¤¬É¹ÅÀ²¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë»þ¡¹¥¨¥é¡¼¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¤¡¢º£²ó¤Ï¡¢ÁáÄ«¤Î»þ´Ö¤ËÀöÂõÊª¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÊý¤¬¼«¤éÏÃ¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬½é¤á¤ÆÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´¥Áçµ¡1Âæ¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¿ôÀé±ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï400±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´¥Áçµ¡¤Î²óÅ¾Î¨¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢µ¡²ñÂ»¼º¤Î³Û¤¬Ê¬¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶¹¾®Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊüÃÖÀöÂõÊª¤òÆþ¤ì¤ë¥ï¥´¥ó¤òÃÖ¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎµÒ¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ï¤¶¤ÈÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢Ä¹»þ´ÖÊüÃÖ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅ½¤ê»æ¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¡Ìî¸ýÇîÇ·¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
»ûÅÄ²°,
Ä¹Ìî,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
²ð¸î,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
À¸²Ö,
²£ÉÍ