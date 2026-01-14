¡Ø¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡Ù¥Á¥ç¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¡Ê45¡Ë¤È²Î¼êGUMMY¡Ê44¡Ë¡¢Âè2»Ò¤¬ÃÂÀ¸¡Ö²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥É¥é¥Þ¡Ø¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¥Á¥ç¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¡Ê45¡Ë¤È²Î¼êGUMMY¡Ê44¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡¢Âè2»ÒÃÂÀ¸¤Î¿´¶¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
GUMMY¤Ï1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖËÜÆü¡Ê14Æü¡Ë¡¢Âè2»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ò·Þ¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼¡½÷ÃÂÀ¸¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ç¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¡¢±Ç²è¤Ç½÷Áõ»ÑÈäÏª
Â³¤±¤Æ¡ÖÊì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î²¹¤«¤Ê°¦¾ð¤È¸«¼é¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢²º¤ä¤«¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¶·¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿GUMMY¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿·¤·¤¤Ì¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î°¦¤È½ËÊ¡¤ÎÃæ¤Ç·ò¤ä¤«¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢´î¤Ó¤È¤È¤â¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Æ±Æü¡¢¥Á¥ç¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ëJAM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤â¡¢¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ×ºÊ¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¥Á¥ç¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¡¢GUMMYÉ×ºÊ¤Ë¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦´î¤Ð¤·¤¤ÃÎ¤é¤»¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Â¿¤¯¤Î°¦¾ð¤ÎÃæ¤Ç°é¤Ä¤è¤¦²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ò·Þ¤¨¤¿É×ºÊ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
2018Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¥Á¥ç¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¤ÈGUMMY¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼¡½÷¤òÊú¤¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£