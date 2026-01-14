Wanna One½Ð¿È¥«¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢2·î9Æü¤ËÎ¦·³¸½ÌòÊ¼¤È¤·¤ÆÆþÂâ¡¡³èÆ°9Ç¯ÌÜ¤Ç¡È·³Çò´ü¡É¤Ø
Wanna One½Ð¿È¤Î²Î¼ê¥«¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬¡¢Íè¤ë2·î¤ËÆþÂâ¤¹¤ë¡£
1·î14Æü¡¢ËÜ¥µ¥¤¥ÈÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï2·î9Æü¤ËÎ¦·³¤Î¸½ÌòÊ¼¤È¤·¤ÆÆþÂâ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£2017Ç¯¤ËWanna One¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó9Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢¡È·³Çò´ü¡ÊÆþÂâ¤Ë¤è¤ë³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¡Ë¡É¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWICE¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥«¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢¤¤¤ÄÇË¶É¡©
¥«¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤äÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆþÂâ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¶¤òÃ¸¡¹¤È¡¢¤½¤·¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿5th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACT¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ¼Ìò¤Ë½¢¤¯¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê³èÆ°¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡£ÆþÂâÁ°¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¶Ê¤â´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö½üÂâ¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë·×²è¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø2»þÃ¦½Ð¥«¥ë¥È¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆþÂâ¤ò¹µ¤¨¤¿¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö19ºÐ¤Îº¢¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯ÆþÂâ¤·¤è¤¦¤È¹â¹»¤òÃæÂà¤·¡¢¸¡Äê»î¸³¤Þ¤Ç¼õ¤±¤¿¤¬¡¢»Ö´ê¼Ô¤¬Â¿¤¯¤ÆÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö2025 KANGDANIEL FAN CONCERT [RUNWAY : WALK TO DANIEL]¡×¤ò³«ºÅ¡£ÆþÂâÁ°ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Î¾ì¤òÀß¤±¤¿¥«¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¡¢º£¸å¡¢Wanna One¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ»£±Æ¤Ë°ìÉô»²²Ã¤·¤¿¸å¡¢ÆþÂâ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
ÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢Wanna One¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇºÆ½¸·ë¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¥«¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤ÏÍèÇ¯¡ÈÎ±³Ø¡É¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó¥¤¥ó¥È¥í¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢ÆþÂâ¤ò¡ÈÎ±³Ø¡É¤ËÎã¤¨¤ÆÅú¤¨¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥«¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï2017Ç¯¡¢Mnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆWanna One¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£2019Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²»³Ú³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢³Æ¼ïÈÖÁÈ¤ÇMC¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡þ¥«¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯12·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ARA¤Ë½êÂ°¡£2017Ç¯¤Ë´Ú¹ñMnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥°¥ë¡¼¥×Wanna One¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°Åö½é¤ÏÀäÂÐÅª¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥½¥íÅ¾¸þ¸å¤â1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÇä¾å¤¬´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ¥½¥í²Î¼ê¤ÎÎòÂåµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£