¡Ú£Ê£²Æ£»Þ¡Û£Í£Æ¿ùÅÄ¿¿É§¤¬Ï¢Æü¤ÎÌÔÎý½¬¤Ë¼ê±þ¤¨¡ÖÂ¤¬ËÀ¤Ç¤¹¡×¡Ä£±£¶Æü¤«¤é¼¯»ùÅç¥¥ã¥ó¥×
¡¡£Ê£²Æ£»Þ£Í£Ù£Æ£Ã¤Ï£±£´Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦¾ÆÄÅ»ÔÆâ¤Ç¤ÎÎý½¬¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç£±·î£µÆü¤Ë»ÏÆ°¤·¡¢£±¥¯¡¼¥ë¤ò¾Ã²½¡£¸áÁ°¡¦¸á¸å¤Î£²ÉôÎý½¬¤â¹Ô¤¤¡¢¶Ú¥È¥ì¤ä¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÎý½¬¤Ë¤â½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÎÀÅ²¬À¾¹â¤«¤é½çÂç¡¢£Ê£Æ£Ì¥½¥Ë¡¼ÀçÂæ¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£²£°Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ£·Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿£Í£Æ¿ùÅÄ¿¿É§¤Ï¡Ö¤¤Ä¤¤¡£Â¤¬ËÀ¤Ç¤¹¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤¬¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤ËÀ¸¤¤ë¡£À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·´ÆÆÄ¤Ø¤Î¿®Íê¤âÂç¤¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÀï½ÑÎý½¬¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤ËÍ¿¤¨¤ë»Ø¼¨¤Ï¶ñÂÎÅª¡£¡ÖÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¥Ï¥Ã¥¥êÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´ÆÆÄ¡£¿ùÅÄ¤â¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤Ï¥ª¥Õ¤Ç¡¢£±£¶Æü¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ï¼¯»ùÅç¥¥ã¥ó¥×¤ËÆþ¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£²ÉôÎý½¬¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸áÁ°Îý½¬³«»ÏÁ°¤Î±ß¿Ø¤Ç¡Ö¸á¸å¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È´ÆÆÄ¤¬È¯É½¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï´¿À¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£»Ø´ø´±¤Î¿è¤Ê·×¤é¤¤¤Ë¿ùÅÄ¤â¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£·×£±ÆüÈ¾¤Î¥ª¥Õ¤Ç¿´¿È¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¡¢Æ£»Þ¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤ËÎ×¤à¡£
¡ÊÎ¤¸«¡¡Í´»Ê¡Ë