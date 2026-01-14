カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は１４日、吉村洋文大阪府知事、横山英幸大阪市長の出直しダブル選挙について報じた。

過去に２度否決をされてきた大阪都構想を実現させるために、選挙で民意を問いたいということで行われるダブル選挙。元大阪府知事で弁護士のコメンテーターの橋下徹氏は「別にこのダブル選やらなくても大阪都構想の住民投票までいけるんです」と大阪府議会、大阪市議会で維新が過半数をとっている状況を解説。それでもなお、ダブル選挙をやる理由について「吉村さんは都構想やりませんって言ったもんだから、それを変えるためにこのダブル選を使うんです」と説明した。

橋下氏は今回の件について「僕はもともとそんなダブル選なくても謝って。今までやらないやらないと言っていたけれども、今まで知事をずっとやってきた結果、やっぱり必要ですと。もう１回住民投票に向かわせてくださいってことを謝って言えば僕はいいと思っている」と持論を展開した。

吉村知事が大阪市長として、横山市長が大阪府知事として選挙に出るクロス選挙にしない点について橋下氏は「吉村さんは４年までは体力持たないだろうと自分で認識している。クロスすると任期が４年のびてしまうので」と話した。