£Ê£²»¥ËÚ¡¡¿·²ÃÆþ£Ç£ËÅÄÀîÃÎ¼ù¡¡Äê°ÌÃÖÁè¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ä²Æì¥¥ã¥ó¥×¤Ç·è°Õ
¡¡£Ê£²ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿£Ç£ËÅÄÀîÃÎ¼ù¡Ê£²£³¡Ë¤¬¡¢¸þ¾å¿´¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢Äê°ÌÃÖÁè¤¤¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¡£²Æì¡¦¶âÉðÄ®¤Ç¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î»¥ËÚ¤Ï£±£´Æü¡¢¸áÁ°¤È¸á¸å¤Î£²ÉôÎý½¬¤Ç£³ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò´°¿ëÃæ¤ÎÅÄÀî¤Ï¡Ö¤Þ¤À£³Æü¤·¤«¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤Î¿ûÌî¹§·û¡Ê£´£±¡Ë¤ä¹âÌÚ½Ù¡Ê£³£¶¡Ë¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢°ÕÍßÅª¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤¬¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ë¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡£Îý½¬¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥É¥¨¥é¡¼¤â¤·¤Ê¤¬¤é¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ£Æ£Í¤«¤é¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤À¤¬¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î£³Ç¯´Ö¡¢ÉÙ»³¤ÇÀµ¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¡£ºÇ¤âÄË´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¼è¤ê¤Ø¤Î¼¹Ãå¡£ÉÙ»³¤Ïºòµ¨¡¢ºÇ½ªÀá¤ÎÂçµÕÅ¾¤Ç£Ê£²»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç´î¤Ó¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿ÅÄÀî¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤³¤³¤¾¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¾¡Éé¶¯¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¾¡¤ÁÅÀ£°¤ò£±¤Ë¡¢£±¤ò£³¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ï¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶ì¤·¤ó¤À¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ËÆÏ¤¤¤¿»¥ËÚ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£¡Ö´ÊÃ±¤Ê·èÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¼þ¤ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤¬¤ëÃæ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢À®Ä¹¤Ø¤Î¶áÆ»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¡£Æ±¤¸¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÀµ¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤òÎ¥¤ì¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥¤¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¿ÈÄ¹£±£¸£°¥»¥ó¥Á¤È£Ç£Ë¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤¬¡Ö¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Î¹¤µ¡¢£Ä£Æ¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¥«¥Ð¡¼¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ø¤Î»²²Ã¤ÏÉð´ï¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢£ÊÄÌ»»£±£°£´»î¹ç½Ð¾ì¤È·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À»¥ËÚ¡£ÂÐÀï·Ð¸³¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÅÄÀî¤Ï¤³¤¦¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¯¤Æ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤¢¤ë¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï£Ê£²¤È¤¤¤¦¤è¤ê£Ê£±¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡×¡£ÍèÇ¯¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤Ë£²·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀï¤¤¤Ø¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡ÅÄÀîÃÎ¼ù¡Ê¤¿¤¬¤ï¡¦¤È¤â¤¡Ë¡¡£²£°£°£²Ç¯£¹·î£±£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£Âçºå¡¦¶½¹ñ¹â¤«¤é£²£°£²£±Ç¯¤Ë£Ê£±²£ÉÍ£Æ£Í¤Ë²ÃÆþ¡££²£³Ç¯¤ËÅö»þ£Ê£³¤ÎÉÙ»³¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£Æ±Ç¯£³·î£µÆü¤Î³«Ëë¡¦£Ù£Ó²£ÉÍÀï¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î£³Ç¯´Ö¡¢Àµ£Ç£Ë¤òÌ³¤á¡¢£Ê£²¤Ç£³£µ»î¹ç¡¢£Ê£³ÄÌ»»£¶£¹»î¹ç¤Î·×£±£°£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£·£¸¥¥í¡£±¦Íø¤¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï£²£´¡£