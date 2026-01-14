È÷Á°»Ô¡¡ALT74¿Í¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¡ÖË¡Î§°ãÈ¿¤Î²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡×¡¡²¬»³
¡¡²¬»³¸©È÷Á°»Ô¤Ï¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤È¤³¤É¤â±à¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤Î³°¹ñ¸ì»ØÆ³½õ¼ê¡¦ALT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ï·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È÷Á°»Ô¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¡¢»ÔÆâ¤Î¸øÎ©¤Î¾®Ãæ³Ø¹»15¹»¤È¡¢¤³¤É¤â±à7±à¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤é¤ÎALT74¿Í¤ò²ñ·×Ç¯ÅÙÇ¤ÍÑ¿¦°÷¤È¤·¤ÆÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÇ¤´ü¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤¢¤È¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ï·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò14Æü¡¢³ÆALT¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸ÛÍÑ¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ô¤Ï¡¢¡ÖÈ÷Á°»Ô¤ÈALT¤ò¤¢¤Ã¤»¤ó¤·¤¿¶È¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢Æó½Å¸ÛÍÑ¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì¤ËÎà¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¿¦¶È°ÂÄêË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤È»×ÎÌ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ALT¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤ä·ÀÌó¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤»¤ó¶È¼Ô¤È¤ÎºÛÈ½¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¾ÜºÙ¤Ï¹µ¤¨¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£