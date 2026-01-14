¡ÚÄÉÅé¡Ûµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡¡ËÜ»ï¤À¤±¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö´°Á´¶Ø±ì¡×¤È¡ÖÃÞ»çÅ¯Ìé¤µ¤ó¤È¤Î¡ÈºÆ²ñ¡É¡×
¡¡¼ê¼à¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß´³¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡£¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡×¤È¹ð¤²¤¿¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥µ¥¤¥À¡¼¤ò°ìµ¤¤Ë°û¤ó¤ÇÎ¹Î©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬1·î1Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£µýÇ¯81¡£
¡¡1967Ç¯¤ËTBS¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡Ø¤Ô¤Ã¤¿¤·¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡Ù¤äÀ¸ÊüÁ÷¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤Î»Ê²ñ¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢1979Ç¯¤ËÂà¼Ò¤¹¤ë¤È¡¢1985Ç¯¤«¤é18Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤ËTBS¥é¥¸¥ª¡Øµ×ÊÆ¹¨¡¡¥é¥¸¥ª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÆ°²èÇÛ¿®¤âµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þ´ü¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬ËÜ»ï¡¦½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Ê2021Ç¯9·î10Æü¹æ¡Ë¤Ë´ó¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¤ä¤Ï¤êÇÙ¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ØÃÞ»çÅ¯ÌéNEWS23¡Ù¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ÃÞ»çÅ¯Ìé¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯73¡Ë¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤È¡¢´°À®¤µ¤ì¤¿¸¶¹Æ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ò¤½¤ÎÅ¹¤Ï¤«¤Ê¤êÀÎ¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ó
¡¡¤È»Ï¤Þ¤ë´ó¹Æ¤Ë¤Ï¡¢2021Ç¯¤ÎÀµ·î¡¢Æþ¤ê¸ý¤Î¶âÂ°ÈÄ¤Î¡ÖµÊ±ì²Ä¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ë¡Òº²¤òÃ¥¤ï¤ì¡Ó¤ÆÀ¾ËãÉÛ¤ÎµÊÃãÅ¹¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¥³¡¼¥Ò¡¼¤È±ìÁð¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃÏ¾å¤Î³Ú±à¤Ê¤Î¤À¡Ó¤È¤·¤ÆÅ¹¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Å¹¤Î¥Þ¥Þ¤«¤é¶öÁ³¤Ë¤âÃÞ»ç¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤ÆÁë¤Î³°¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢¡ÒÒú¤¨±ìÁð¤Ç¡¢¾®¤µ¤ÊÁë¤Î³°¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ëÃÞ»çÅ¯Ìé¤µ¤ó¤Î´é¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤¿¡Ó¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê"ºÆ²ñ"¤ò¤á¤°¤ë´ó¹Æ¤ò¤³¤¦Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ò²¿¤Î°ø²Ì¤«¡¢ËÍ¤Ï4·î¤«¤é´°Á´¶Ø±ì¤Î¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡£±ìÁðÈ´¤¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿ÃÞ»ç¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¦¡£¡Ö±ìÁð¤ä¤á¤¿¤Î¡ª¡¡¤¨¤é¤¤¤Í¡Á¡×¤½¤¦Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ó
"Ìë¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î´é"¤Î2¿Í¤Ïº£¡¢¤É¤³¤«¤Ç»ç±ì¤ò¤¯¤æ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£