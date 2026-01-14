¡Ú°ËÆ¦¥ì¥â¥ó¡Û°ËÆ¦Ž¥¸©ÅìÉô¥¨¥ê¥¢»º¥ì¥â¥ó¤ò¿·¤¿¤Ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÄºÏÇÝ¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤Ø(ÀÅ²¬Ž¥JA¤Õ¤¸°ËÆ¦)
¡ÖJA¤Õ¤¸°ËÆ¦¡×¤¬13Æü¡¢¥ì¥â¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡Ö°ËÆ¦¥ì¥â¥ó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÀÅ²¬Ž¥Ç®³¤»Ô¤¬¡Ö¹ñ»º¥ì¥â¥óÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡×¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ËÆ¦¤È¸©ÅìÉô¥¨¥ê¥¢¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¥ì¥â¥ó¤ò¡Ö°ËÆ¦¥ì¥â¥ó¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¥Ö¥é¥ó¥É²½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ËÆ¦¥ì¥â¥ó¡×¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¸ºÇÀÌôºÏÇÝ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¡¢²Ì½Á¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¼è¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢47¿Í¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¬ºÏÇÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢ºÏÇÝ¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£