常用には充分な動力性能 にぎやかなディーゼル

世界屈指のオフロードチューナー、アークティック・トラックス（AT）社が手掛けた、いすゞD-マックス AT35。エンジンは標準のままで、164psに36.7kg-mと控えめな数字ながら、6速ATが効果的にトルクを増大。常用には充分な動力性能を叶えている。

0-100km/h加速は10.5秒で、遅くはない。巧妙なギア比のおかげだろう。だが、高速域では風切り音が増大し、5速へシフトアップする頃には速度上昇が明らかに鈍っていく。



1.9Lディーゼルターボは、負荷が高まるほどノイズも大きくなり、3000rpm以上ではかなりにぎやか。3500rpm以上まで回しても、パワーが増す印象は殆どない。もっとも、ピックアップトラックが100km/h以上で走る状況は限られるはずだが。

6速ATは、マニュアルモードを選んでも、気付くと勝手に変速していることがしばしば。ギアはロックアップしにくく、大きなトルクを得るべく、トルクコンバーターを回し2500rpm前後を積極的に利用したがる。

落ち着いた高速マナー 優秀な乗り心地

ステアリングレシオはスロー側。ホイールベースが長く、ボディも大きく、交差点や駐車場ではステアリングホイールを沢山回す必要がある。しかし、高速道路での安定感は想像以上。どっしりと、落ち着いたマナーで疾走してくれる。

乗り心地は明らかな長所。リアはリーフスプリングでありながら、舗装のツギハギなど、細かな入力は見事に吸収される。大きな凹凸では、大径タイヤの上下動を感じさせるものの、不安定になるほどではない。AT社のチューニング・サスの恩恵といえる。



電子制御がオンのままなら、コーナリングは終始落ち着いたもの。反面、オフにすれば、フロントを軸にした素早い旋回も可能になる。後輪駆動モードでは、鋭さが更に増しドリフトも披露した。グリップ力が高すぎない、タイヤのおかげだ。

ブレーキは、市街地では充分に効くものの、高速域での制動距離は長め。110km/h程から停止するまでに、80mを要した。これもタイヤの影響だろう。

どんな路面でも苦労知らずの走破性

最低地上高は266mmあり、路面とボディが接する角度も通常のD-マックスより深い。前側のアプローチ、ホイールベース間のブレークオーバーは、どちらも30度を超えている。オーバーハングが長く、後ろ側のデパーチャーは22度だが。

リーフスプリングで、リア・サスペンションのストロークはさほど長くない。それでもローレンジを選べば、トラクション・コントロールはオフロード・モードへ切り替わり、リアデフをロックできる。過酷なオフロードコースを、軽々と走破してみせた。



オールテレーンタイヤの能力と相まって、スタックする素振りは微塵もなし。アンダーガードへ、路面が当たるこもなかった。高度なヒルディセント・コントロールと、悪路用のクルーズコントロールも備わる。どんな路面でも、苦労知らずといっていい。

燃費は、試乗時の平均で8.9km/L。1.9Lディーゼルターボだから、もっと伸びて欲しいところではある。

騒がしくて遅いが、すこぶる屈強

確かに、6万8326ポンド（約1394万円）という英国価格は、挑戦的ではある。フォルクスワーゲン・アマロックやイネオス・グレナディアよりお高いのだから。しかし、商用車として税金が優遇される勇ましいピックアップとして、惹かれる人はいるはず。

金額を踏まえれば、エンジンとトランスミッションは、もう少し能力を高めたいところ。舗装路での走りの印象は、極めて淡白でもある。まるで関心を示さないように。



しかし、荒野へ出れば一転。深い湿地帯も、荒れた岩場も、待ってましたとばかりに突き進む。騒がしくて遅いが、すこぶる屈強。筆者は、好きにならずにいられなかった。

◯：無敵感ある無二の個性 ピックアップとして商用車扱いになる 路面不問の走破性

△：うるさく非力なディーゼル 舗装路では楽しさを生まないシャシー お高めの価格

いすゞD-マックス・アークティックトラック AT35（英国仕様）のスペック

英国価格：6万8326ポンド（約1394万円）

全長：5280mm

全幅：2040mm

全高：1875mm

最高速度：180km/h

0-100km/h加速：12.7秒

燃費：11.5km/L

CO2排出量：235g/km

車両重量：2210kg

パワートレイン：直列4気筒1898cc ターボチャージャー

使用燃料：軽油

最高出力：164ps/3600rpm

最大トルク：36.7kg-m/2000-2500rpm

ギアボックス：6速オートマティック／四輪駆動



