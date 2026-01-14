1.9Lディーゼルは164ps 特別なAT仕様

各国で堅調に支持を集める、ピックアップトラック。配送トラックや路線バスでお馴染みの「いすゞ」も、D-マックスを擁している。現行の3代目は2021年に英国で発売され、2024年に小変更を受けている。生憎、日本には未導入だが。

今回試乗したのは、派生仕様となるAT35。世界屈指のオフロードチューナー、アークティック・トラックス（AT）社の力を借りた、超が付くほどタフなモデルだ。いすゞと提携しており、保障が付帯し、ディーラーでの整備も受けられるという。



いすゞD-マックス・アークティックトラック AT35（英国仕様）

3代目の特徴となるのが、操縦性と快適性の向上を目的に、軽量・高剛性なラダーフレーム・シャシーと、前へダブルウイッシュボーン式サスペンションを採用したこと。後ろはリジットアクスルにリーフスプリングという、従来的な構成だが。

エンジンは、1.9L 4気筒ディーゼルターボ。ライバルには300馬力を誇るモデルもあるが、こちらは164psとやや物足りない。もちろん四輪駆動で、MTの設定はなく、6速ATが組まれる。最大積載量は1085kg。最大牽引重量は3500kgへ対応する。

屈指のAT社がシャシーを徹底強化

AT社が手を加えるのは、パワートレイン以外。ラダーフレームシャシーが強化され、アンダーボディにはプロテクターが追加される。ダンパーはビルシュタイン社製になり、車高は40mmリフトアップされ、オーバーフェンダーで大きなタイヤへ構える。

17インチの専用アルミホイールを包むのは、外径35インチのBFグッドリッチ・オールテレーンタイヤ。これらの改造は、英国の工場で、60時間を投じて仕上げられるという。ローレンジギア付きのトランスファーや、ロッキングデフなどはそのままだ。



いすゞD-マックス・アークティックトラック AT35（英国仕様）

車重はガソリンが空で2210kgに達し、英国では商用車扱いになり、公道での最高速度もその枠が適用される。高速道路では112km/hまで、一般道では80km/hまでとなる。

商用車の延長感ある機能的なキャビン

インテリアは、SUVライクになる近年のピックアップトラックの中にあって、従来的な雰囲気。機能的ではあるものの、豪華さを求めるユーザーを満足させる、デザイン的な工夫は少ない。素材も質実的といえる。

ダッシュボード上のボタンはシルバーに染められ、その中央には充分な大きさのタッチモニターが備わる。グロスブラックのパネルが要所を飾り、エアコンの操作パネルは少し前の乗用車風ではある。それでも、商用車の延長を大きく超えてはいないだろう。



いすゞD-マックス・アークティックトラック AT35（英国仕様）

小物入れは各所にあり、実際に押せるハードボタンが数多く残り、使い勝手は褒められる。グローブボックスは上下に2段。下側はユーザーマニュアルが占拠していたが。

メーターパネルは、アナログメーターの間にモニターが組まれたもの。旧式感のあるデザインで、統一感もあまりない。

充分広い車内 キャノピー装備で走る基地に

ダブルキャブで車内は充分広いが、リフトアップされたAT35は、通常のD-マックスより乗降性は悪い。踏ん張りすぎると、ドアの開口部へ頭をぶつけるかもしれない。

前席側は、中型SUV並みのゆとり。AT35では、ステッチ入りの合成皮革シートで差別化される。3名がけのベンチシートが据えられる後席側も、同じくらいの広さがある。ISO FIX規格のチャイルドシートは、2脚固定できる。



いすゞD-マックス・アークティックトラック AT35（英国仕様）

荷台は、全長5.5m以下のピックアップでは一般的な大きさ。奥行方向は1.5m弱で、サブロク板を載せるとはみ出てしまう。

試乗車にはオプションのキャノピーが備わり、カーペットが敷かれていた。荷物を積むだけでなく、テールゲートを開けば仮眠もできる。ルーフラックを装備すれば、ルーフテントを固定することも可能。大自然を走る基地として、活躍するに違いない。

