µîÇ¯4·î¡¢°ñ¾ë¸©¤«¤¹¤ß¤¬¤¦¤é»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢ÀöÂõµ¡¤ÎÃæ¤Ë¸í¤Ã¤ÆÍî¤Á¤¿2ºÐ¤Î¼¡ÃË¤ò½õ¤±¤º¤ËÊüÃÖ¤·¡¢ÃâÂ©»à¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢31ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡¢ÊÝ¸îÀÕÇ¤¼Ô°ä´þÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç°ñ¾ë¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©ÅÚ±º»Ô¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¡¦»³¸ýÍµÍøÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¡£ÀöÂõµ¡¤ÎÃæ¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¼¡ÃË¤Î»³¸ý°ª°á¤Á¤ã¤ó¡Ê2¡Ë¤òÊüÃÖ¤·¡¢»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ïÈ¯³Ð¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢µîÇ¯4·î¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤«¤éÆþ¤Ã¤¿119ÈÖÄÌÊó¤Ç¤·¤¿¡£
»³¸ýÍµÍø ÍÆµ¿¼Ô
¡Ö2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬Â©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
ÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤¬ºÊ¤È°ª°á¤Á¤ã¤ó¤È3¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¡¢¤«¤¹¤ß¤¬¤¦¤é»ÔÆâ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¡£»ö·ïÅö»þ¡¢ºÊ¤Ï³°½ÐÃæ¤Ç¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï°ª°á¤Á¤ã¤ó¤ÈÉô²°¤Ë2¿Í¤¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤Î»Ò¤É¤âÉô²°¤Ë¤Ï¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹â¤µ¤ª¤è¤½90¥»¥ó¥Á¤Î½Ä·¿¤ÎÀöÂõµ¡¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ª°á¤Á¤ã¤ó¤Ï¸í¤Ã¤ÆÆ¬¤«¤éµÕ¤µ¤Þ¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾õ¶·¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÄÌÊó¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤è¤½20Ê¬´ÖÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ª°á¤Á¤ã¤ó¤Î»à°ø¤Ï¡¢¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎÀª¤ÇÄ¹»þ´Ö¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÃâÂ©»à¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤³¤¦ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼ÊüÃÖ¤·¤¿¤Î¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ª°á¤Á¤ã¤ó¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö·ïÈ¯À¸¤Þ¤Ç¤ËµÔÂÔ¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù»¡¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ä¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ø¤ÎÄÌÊó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢°ª°á¤Á¤ã¤ó¤ò½õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£·Ù»¡¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£