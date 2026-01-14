2026Ç¯¡Ø¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¡Ù¼õ¾Þ¼Ô¤¬È¯É½¡¡²¬»³Å·²»¡¦²ÆÈÁ¡¦º´Æ£ÆóÏ¯¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¦Ë§º¬µþ»Ò¡Ú¤½¤ÎÂ¾°ìÍ÷¡Û
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ±Ç²è¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¶¨²ñ¤Ï14Æü¡¢2026Ç¯¡ØÂè50²ó¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¡Ù¼õ¾Þ¼Ô¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥¢¥ë¡Ä¡ª²ÆÈÁ¡õÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¸ùÀÓ¤ä¾ÍèÀ¤ò¾Î¤¨¤ë¸¢°Ò¤¢¤ë¾Þ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¿·¿Í¾Þ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¿Í¾Þ¤ò¤Ï¤º¤·¡Ö¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¡×¤È¤·¤¿¡£¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢2·î4Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£
¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¡¡¢¨¸Þ½½²»½ç
¡¦²¬»³Å·²»¡Ê¤ª¤«¤ä¤Þ ¤¢¤Þ¤Í¡Ë
1994Ç¯6·î17ÆüÀ¸ ÅìµþÅÔ½Ð¿È
±Ç²è¡Ø¡ô¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¡ØTHE¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡Ù¡Ø¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡Ù
¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¡Ø¤É¤¦¤»»à¤Ì¤Ê¤é¡¢¥Ñ¥ê¤Ç»à¤Î¤¦¡£¡Ù¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ØÎáÏÂ¤Î»°±Ñ·æ¡ª¡Ù¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡Ù
¡¦²ÆÈÁ¡Ê¤«¤Û¡Ë
1991Ç¯6·î30ÆüÀ¸ ÅìµþÅÔ½Ð¿È
±Ç²è¡ØBAUS ±Ç²è¤«¤éÁ¥½Ð¤·¤¿±Ç²è´Û¡Ù
¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ØÊ½¤ÎÃæ¤ÎÈþÍÆ¼¼¡Ù¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡Ø¸ÐÅ¥¡Ù
¡¦º´Æ£ÆóÏ¯¡Ê¤µ¤È¤¦ ¤¸¤í¤¦¡Ë
1969Ç¯5·î7ÆüÀ¸ °¦ÃÎ¸©½Ð¿È
±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡Ù¡ØTHE KILLER GOLDFISH¡Ù¡Ø½÷¿À¹ßÎ×¡Ù¡Ø¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡Ù
¡ØÀ»¡ù¤ª¤Ë¤¤¤µ¤óTHE MOVIE ¥Û¡¼¥ê¡¼¥á¡¼¥½¥óVS°Ëâ·³ÃÄ¡Ù
¥Æ¥ì¥Ó¡ØÎáÏÂ¤Î»°±Ñ·æ¡ª¡Ù
¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¤¿¤«¤¤¤· ¤¢¤«¤ê¡Ë¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«
2002Ç¯12·î19ÆüÀ¸ µÜºê¸©½Ð¿È
±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥¥é¡¼¡Ù¡Ø²Æ¤Îº½¤Î¾å¡Ù¡Ø°ä½ñ¡¢¸ø³«¡£¡Ù¡Ø»ä¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¡Ù
¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ø¥¢¥Ý¥í¤Î²Î¡Ù¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù
¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê¤Þ¤Ä¤à¤é ¤Û¤¯¤È¡Ë
1995Ç¯6·î18ÆüÀ¸ ÀÅ²¬¸©½Ð¿È
±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹ 1ST KISS¡Ù¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù
¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ù¡Ø¥é¥Ö¥ê¡¼¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ù
¡¦Ë§º¬µþ»Ò¡Ê¤è¤·¤Í ¤¤ç¤¦¤³¡Ë
1997Ç¯2·î28ÆüÀ¸ ÅìµþÅÔ½Ð¿È
±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¡ØÀã¤Î²Ö¡Á¤È¤â¤Ëºß¤ê¤Æ¡Á¡Ù
¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¡ØÀ²¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡Ù
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¾Þ¡ÊÅÄÃæ¡¦Ê¿ÅÄ¾Þ¡Ë¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¾©Îå¾Þ¡ÊÅÄÃæ¡¦Ê¿ÅÄ¾Þ¡Ë
±Ç²è
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¾Þ Ž¥Â¼ÅÄÀé·Ã»Ò¡Ê¥ß¥ê¥¢¥´¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡Ø¹ñÊõ¡Ù
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¾©Îå¾Þ Ž¥²¬ÅÄæÆÂÀ ¡ØÇúÃÆ¡Ù
¥Æ¥ì¥Ó
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¾Þ Ž¥¿ùÅÄºÌ²Â ¡ÊTBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡Ë Ž¥´Ý»³¤¤¤Å¤ß¡ÊTBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡Ë¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¾©Îå¾Þ Ž¥¾®ÅÄÎèÆà¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù
ÆÃÊÌ¾Þ
¡Ø¹ñÊõ¡ÙÀ©ºî¥Á¡¼¥à
¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥»¥ß¥Ê¡¼¾Þ¡¡¢¨¸Þ½½²»½ç
¡¦½©ËÜÍº´ð¡Ê¤¢¤¤â¤È ¤æ¤¦¤¡Ë
¡¦Ä«ÆüÆà¤Þ¤ª¡Ê¤¢¤µ¤Ò¤Ê ¤Þ¤ª¡Ë
¡¦¿·°æÈþ±©¡Ê¤¢¤é¤¤ ¤ß¤¦¡Ë
¡¦¾åÂ¼ÐÒ¡Ê¤¦¤¨¤à¤é ¤æ¤¦¡Ë
