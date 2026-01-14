機能性に優れたワークキャリアと拡張性の高い棚を備えた、ワイルドなスーパーキャリイ

2026年1月9日から幕張メッセで開催されている「東京オートサロン（TAS）2026」では、自動車メーカーの出展も多く、会場に華を添えています。

そのひとつであるスズキは、軽トラックの「スーパーキャリイ」をベースにしたコンセプトカー「SUPER CARRY WORK & PLAY PRO」を展示しました。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ新「軽トラ“SUV”」です！画像で見る（30枚以上）

2018年に登場したスーパーキャリイは、「キャリイ」のキャビン後部を大きく延長してシートのリクライニングを可能とするなど、快適性を大幅に向上したモデルです。

2025年11月に、キャリイとともにフロントを精悍なデザインへの変更、インテリアのアップデートを行ったマイナーチェンジモデルが発表されたばかりです。

SUPER CARRY WORK & PLAY PROには、「強固」×「運ぶ」をコンセプトに、機能的でデザイン性も高い軽トラック用のパーツを販売する「ハードカーゴ」製の大型ワークキャリアや背面拡張棚などの機能性に優れたギアを、スーパーキャリイの荷台に装着。



平日は仕事で使い、週末は船外機やキャンプ道具などを積み込むといった「仕事や遊びの拠点・基地」として楽しむことを想定しています。

そしてエクステリアも、下部側面および後部のガードパイプ、マッドフラップ、テールライトのガードなどを備えたことで、ハードなギア感やワイルドな雰囲気を放っています。

壇上にあがった展示車両には、ジムニーのロゴ入りスズキ純正折りたたみ式コンテナ、ハードカーゴ製ラチェットタイダウン、カヌーなどを積載。スズキが「平日はプロの相棒、週末は遊びの主役。仕事もレジャーも、カッコよくこなす」「機能美を極めた、デキる大人のためのカスタマイズ」と謳う通り、見ているだけでワクワクするようなコンセプトカーに仕上がっています。

SUPER CARRY WORK & PLAY PROは、まさしく仕事だけでなくアウトドア・アクティビティ・趣味など、プライベートユースでの所有も見据えたスーパーキャリイのキャラクターを活かした一台といえるでしょう。

※ ※ ※

スズキのスタッフに話を聞いたところ、反響は上々のようです。このままでの発売は予定していないものの、今後の方向性を示唆するモデルではある、とのこと。装備についてはハードカーゴ側でスーパーキャリイ向けに製品化されるのでは、とも話していました。

なお、ベースの新しいスーパーキャリイは、2026年1月23日に発売される予定です。