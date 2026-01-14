本田技研工業の研究開発子会社である本田技術研究所は、2026年1月13日、神奈川県小田原市にて自動運転技術の実証実験を同年2月より開始すると発表しました。

独自の協調人工知能「ホンダCI」を駆使し、これまでの低速域から一般道での中速域へと対応範囲を拡大。実用化に向けた新たなフェーズがいよいよ始まります。

今回の実証実験、舞台に選ばれたのは神奈川県小田原市です。なぜ小田原なのでしょうか。その理由は、この街特有の「地形」にあります。

ホンダが開発を進める自動運転技術「ホンダCI（Cooperative Intelligence）」の最大の特徴は、高精度な3次元地図や大規模なインフラ整備を必要としない点です。

カメラで人間のように周囲を見て、環境を認識しながら走る「地図レス協調運転技術」なのですが、実はこれ、坂道が苦手という課題がありました。

急な坂や勾配の変化がある場所では、カメラまた捉えた景色が歪んで見えたり、対象物の位置がずれて認識されたりするため、平坦な道よりも難易度が格段に上がるのです。

そこで、あえて起伏に富み、かつ交通量も多い小田原の道路環境に身を置くことで、認識能力を鍛え上げようというわけです。

実験は段階を追って進められます。

まずは2026年2月から、SUVの「CR-V」にセンサー類を搭載した実験車両を使い、小田原市橘地域の工業団地周辺を走行。もちろん、最初はいきなり無人ではなく、安全監視員が同乗した状態でのスタートです。

そして、技術検証が進んだ次のステップでは、車両を商用EV（電気自動車）の「N-VAN e：」へと切り替えます。

配送や業務での利用が想定されるN-VAN e：で実証を行うことは、将来的なビジネスユースや、カーボンニュートラルへの貢献も見据えた重要な布石といえます。

今回の実験で特筆すべきは、目指す「速度域」の変化です。

これまでホンダは、時速20km未満の低速走行（グリーンスローモビリティ）を中心に技術を磨いてきました。しかし今回は、一般道での交通の流れに乗るため、対応速度を「時速60km」まで引き上げることを目標に掲げています。

速度が上がれば、より遠くの状況を素早く、正確に把握する必要があります。そこで今回の実験車両には、これまでのカメラに加えて「LiDAR（ライダー）」というセンサーが新たに搭載されました。

レーザー光を使って物体の位置や形状を正確に測るLiDARを組み合わせることで、遠くの障害物や歩行者の動きを高精度に捉え、カメラの弱点を補う「冗長性（安全性確保のための二重化）」を持たせる狙いです。これにより、勾配のある道でも安定した位置特定が可能になると期待されています。

ホンダが描く未来図は明確です。 まずは2027年度に、特定の条件下における「自動運転レベル4」の認可取得を目指します。そして、2030年頃にはこの技術を実用化する計画です。

ホンダのアプローチは、今ある街並みや道路をそのまま活かしながら、先端技術を後付けで馴染ませていく「レトロフィット型」です。

乗用車だけでなく、バスやマイクロモビリティなど多様な乗り物への応用も視野に入れているこの技術。小田原での実験は、私たちの街に「普通のクルマ」として自動運転車が溶け込む日の到来を、大きく引き寄せることになりそうです。