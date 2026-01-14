ソフトバンクの杉山一樹投手（28）が14日、今季は球団新記録ペースでフル回転することを宣言した。昨季はリーグ最多の65試合に登板し、31セーブでセーブ王の初タイトルを獲得。8年目の今季はさらなる高みに挑む。

「投げるんだったら前半（戦で）めちゃくちゃ投げたいですね。50試合くらいいきたいですね」。今季は7月下旬のオールスターまでの前半戦で96試合を消化予定。そこまでに50試合登板をクリアすれば、レギュラーシーズン（143試合）換算で74試合に登板するペースとなる。

シーズン登板数の球団記録は2017年の岩嵜翔（現オリックス）、18年の加治屋蓮（現楽天）の72試合。昨季の杉山はレギュラーシーズンの65試合に加え、ポストシーズンでも7試合に登板。阪神との日本シリーズ第6戦では回またぎで2回を投げるなど、常人離れしたタフさは折り紙付きだ。

レギュラーシーズンとポストシーズンを合わせた公式戦は、過去2シーズンで計127試合に登板。それでも「全然ウエルカムです」と平然と言い切る。昨季に関しても「終盤ちょっとやせたくらいですね」とけろっとした表情を見せた。

14日は筑後のファーム施設で育成2年目の岡田皓一朗投手（23）と自主トレを行った。「3人で終わりたいんで、絶対に」と圧倒的な投球を目指し、2月の春季キャンプでは新球種の習得にも取り組む。

倉野信次投手コーチにはロベルト・オスナ投手（30）との守護神争いを既に伝えられている。「勝てばいいんで」が口癖の豪腕に、仕事場の9回を譲る気は全くない。（鬼塚淳乃介）