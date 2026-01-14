¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸µ¼óÁê¤òÁÜºº¤«¡¡±ø¿¦ÂÐºö¶É¡¢µÄ°÷Çã¼ýÍÆµ¿
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ñ²È±ø¿¦ÂÐºö¶É¡ÊNABU¡Ë¤Ï13Æü¡¢ºÇ¹â²ñµÄ¡ÊµÄ²ñ¡Ë¤ÎÀ¯ÅÞÂåÉ½¤¬¡¢Â¾ÅÞ¤ÎÊ£¿ô¤ÎµÄ°÷¤òÇã¼ý¤·¡¢ÆÃÄê¤ÎË¡°Æ¤Ø¤Î»¿ÈÝ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢NABU¤Ï13Æü¡¢¿Æ²¤ÊÆÇÉ¤ÎÌîÅÞ¡ÖÁÄ¹ñ¡×¤Î»öÌ³½ê¤ò²ÈÂðÁÜº÷¡£ÅÞ¼ó¤Î¥æ¥ê¥¢¡¦¥Æ¥£¥â¥·¥§¥ó¥³¸µ¼óÁê¡Ê65¡Ë¤¬ÁÜººÂÐ¾Ý¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥â¥·¥§¥ó¥³»á¤Ï2000Ç¯Âå¤Ë¼óÁê¤òÌ³¤á¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯³¦¤Î½ÅÄÃ¡£19Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏNABU¤äÆÃÊÌ±ø¿¦ÂÐºö¸¡»¡¤Î³èÆ°¤ËÈãÈ½Åª¤Ê»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£