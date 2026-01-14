¿ÀÂ¼³Ø±à¡¦DFÃÝÌîÉöÂÀ¡¢J2ÂçµÜ¡¦FW¥Þ¥®¡¼¥¸¥§¥é¥Ë¡¼Ï¡¤é4Áª¼ê¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ËÃ»´üÎ±³Ø¤Ø
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï14Æü¡¢JFA¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Î¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤¬¹Ô¤¦¡Ö°éÀ®Ç¯Âå±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç25Ç¯ÅÙ¤ÎÃ»´üÎ±³ØÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë4Áª¼ê¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£DFÃÝÌîÉöÂÀ¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë¡¢GK¾¾±ºÂçæÆ¡Ê¿·³ãU¡½18¡Ë¡¢²ÃÌÐ·ëÅÍ¡ÊÇðU¡½18¡Ë¡¢FW¥Þ¥®¡¼¥¸¥§¥é¥Ë¡¼Ï¡¡ÊJ2ÂçµÜ¡Ë¤¬1·î23Æü¤«¤é2·î8Æü¤ÎÆüÄø¤ÇÅÏ²¤¤¹¤ë¡£
¡¡JFA¤Î¾ëÏÂ·û¥æ¡¼¥¹°éÀ®¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÏÀ¤³¦¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ÆÃ¤ËÁª¼ê°éÀ®¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂî±Û¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤ÆÁª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º»ä¤¿¤Á¼«¿È¤âÂ¿¤¯¤ò³Ø¤Ù¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏÈÄÁÒÞæÁª¼ê¤äÉÚ°Â·òÍÎÁª¼ê¤¬Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤âÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯¤á¤¿½ÐÍè»ö¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£