実は繊細だった「悩みを家に持って帰っちゃう」
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î±ÊÌî¤¬¡¢£±£´Æü¹¹¿·¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö±ÊÌî¤È¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¼Ç¤Î¤°¤ë¤ê±ó²ó¤ê¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Û¡×¤Ë½Ð±é¡£Á¡ºÙ¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡±ÊÌî¤È¤¤¤¨¤ÐÁêÅö¤ÊÆÇÀå¥¥ã¥é¤À¤¬¡¢Àê¤¤¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¼«²æ¤¬¶¯¤½¤¦¤Ë¸«¤»¤Æ°Õ³°¤ÈÁÇÄ¾¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Î°Õ¸«¤òµ¤¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¡×¡£
¡¡±ÊÌî¤Ï¡¢¤½¤Î¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¯¡Ö¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¥¤¥ä¤Ê»þ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤«¤é¤·¤¿¤é²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¤º¡¼¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢°ìÆü¤òÄÙ¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡£Çº¤ß¤ò²È¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡Ö¿²¤¿¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¾Ã¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø¤¢¤ì¡¢²¿¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤«¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¼Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ï¤«¤ë¡×¤ÈÆ±°Õ¡£¡Ö¡Ê±ÊÌî¤Ï¡ËÂ¾¤Î¿Í¤è¤êºÙ¤«¤¤¤Î¤â¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ÊÁ°°û¤ß²ñ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤ª¤Õ¤¶¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÍâÆü±ÊÌî¤«¤é¤½¤ì¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤½¤¦¤À¡£¼Ç¤Ï¡Ö¡Ê±ÊÌî¤Ï¡Ëµ¤¤£¸¯¤Ã¤Æ¡¢¸¯¤Ã¤Æ¡Äµ¤¾®¤µ¤¤¤Ê¤³¤Î¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÌî¤Ï¡Ö¥á¡¼¥ë¤Ç¡Ø¤¢¤ì¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤È¤«¡¢¤è¤¯¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£