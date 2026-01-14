¡ÚK-1Âçµ×ÊÝÎ°Í£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛÈá´ê¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ ¡Ö¼«Á³¤ÈÎÞ¡×¼å¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¤³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/14¡ÛK-1¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÎÂçµ×ÊÝÎ°Í£¡Ê¤ª¤ª¤¯¤Ü¡¦¤ë¤¤¡ËÁª¼ê¤¬¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£2·î8Æü¤ËÅìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖK-1 WORLD GP 2026¡Á -90kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº£Âç²ñ¤Ç¡¢²¦¼Ô¡¦¶â»Ò¹¸Âç¡Ê¤«¤Í¤³¡¦¤¢¤¤Ò¤í¡ËÁª¼ê¤È¤ÎK-1¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹µ¤¨¤ëÂçµ×ÊÝ¡£Èá´ê¤Î¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤Ë¸þ¤±¤¿³Ð¸ç¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»ÏÊÖ¾å¤ÇÄ©¤ó¤À²á¹ó¤ÊÄ´À°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡½ ¤¤¤è¤¤¤è2·î¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
½çÄ´¤Ç¤¹¤Í¡£É÷¼Ù¤â°ú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë·ò¹¯ÌÌ¤Ë¤Ïµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ À¤´Ö°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Âç³¢Æü¤Î31Æü¤â¸µÃ¶¤Î1Æü¤âµÙ¤ß¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´ÉôÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÆü¤â»³¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£µÙ¤ó¤Ç¸å²ù¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤íÄ´»Ò¤òÍî¤È¤µ¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ËµÙ¤Þ¤Ê¤¤Êý¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ °ÊÁ°¤ªÏÃ¤·¤·¤¿ºÝ¡¢ÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¸ºÎÌ¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¸ºÎÌ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀµÄ¾¡¢55kg¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÆ¨¤·¤¿¤é¤Þ¤¿¥Ù¥ë¥È¤Ø¤ÎÆ»¤Ï±ó²ó¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÉ¬Á³Åª¤Ë¤³¤Î³¬µé¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇËÜÅö¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ º£²óÂÐÀï¤¹¤ë²¦¼Ô¡¦¶â»ÒÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢Ìó1Ç¯4¥ö·îÁ°¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°Õ»Ö¤È¤¤¤¦¤«¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¶êÂ¼¡Ê¾»Ë¡ËÁª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¶â»ÒÁª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤É¤³¤«¤Ç¡ÖÉé¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ºòÇ¯¤ÏÁ´»î¹çKO¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1ÈÖ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸µ¡¹¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¼åµ¤¤À¤Ã¤¿¤êÆâµ¤¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¼å¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼å¤¤¤«¤é¤³¤½Á°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¼å¤¤¤«¤éÎý½¬¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤«¤é¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏºòÇ¯¡¢3Ï¢Â³KO¾¡Íø¤ò¤·¤Æ¾¯¤·Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢½Ð·Î¸Å¤Îµ¢¤ê¤Ë¿Æ¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤Ã¤Æ¼å¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£
¡½ ¤´Î¾¿Æ¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ï¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡Ö²¶¤Ï¶¯¤¤¤ó¤À¡¢ÅÝ¤»¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1ÈÖ¿È¶á¤Ê¿Æ¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿»þ¡¢¼«Á³¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¯¤é¤¤¿ÞÀ±¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤òÃÎ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Îý½¬¤Ç¤â¤³¤³¤ÇÀÞ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤½¤Î»þ¤Ëµ¤¤Å¤±¤º¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Þ¤Þº£²ó¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤³¤«¤Ç¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ÆÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£²ó¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ ÂÐÀï¥«¡¼¥ÉÈ¯É½²ñ¸«¤Ç¡ÖK-1¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¾¡¤Ã¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯¤³¤È¤Ç¡¢K-1¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¶â»ÒÁª¼ê¤¬¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬¾¡¤Æ¤Ð²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤Ã¤ÆÈ¯¸À¸¢¤òÆÀ¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤ÎK-1¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤½¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤Ã¤¿¤½¤ÎÀè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤â¤Á¤í¤ó³¬µé¤ò¾å¤²¤ÆÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉðÂºÁª¼ê¤ÈÆá¿ÜÀîÅ·¿´Áª¼ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ¹³Àï¤òº£¤ÎK-1Áª¼ê¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤ËÃ¯¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢Ä«µ×¡ÊÂÙ±û¡ËÁª¼ê¤ä¡¢ËÍ¤ÈÆ±¤¸À¤Âå¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¶¯¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Ü¤ó¤ä¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤éRIZIN¤äONE¤Ê¤ÉÂ¾ÃÄÂÎ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¤¤ëÃÄÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ K-1Á´ÂÎ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ç¯Ëö¤Ï¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ù¤·¤¤¤±¤Éº£¤¬Æ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¡£Ä«µ×Áª¼ê¤È´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ö²¿¤¬°ã¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢K-1¤Ï¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½ ¶â»ÒÁª¼ê¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢µ»½ÑÌÌ¤ä¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤³¤³¤«¤é¤Ï¤â¤¦²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¤É¤ì¤À¤±Îý½¬¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§2004Ç¯9·î12Æü
¿ÈÄ¹¡§177cm
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÆÊÌÚ¸©
ÀïÎò¡§15Àï 13¾¡¡Ê3KO¡Ë2ÇÔ 0Ê¬
³ÍÆÀ¥¿¥¤¥È¥ë¡§ ½éÂåKrush¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¢K-1 WORLD MAX 2024 À¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½àÍ¥¾¡¡¢K-1¹Ã»Ò±à2021 -55kg²¦¼Ô¡¢K-1¹Ã»Ò±à2021 ÅìÆüËÜÍ½Áª -55kgÍ¥¾¡¡¢Âè11²óK-1¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Á´ÆüËÜÂç²ñ ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸A¥¯¥é¥¹ -55kgÍ¥¾¡¡¢Âè37²óK-1¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸A¥¯¥é¥¹ -55kgÍ¥¾¡
¢¡Âçµ×ÊÝÎ°Í£Áª¼ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»ÏÊÖ¾å¤ÇÄ©¤à¡ÈºÇ¸å¡É¤Î55kg
¢¡Âçµ×ÊÝÎ°Í£¡Ê¤ª¤ª¤¯¤Ü¡¦¤ë¤¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
