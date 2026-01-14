³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÎTHE RAMPAGEÀîÂ¼°íÇÏ¡¢¸½¾õÊó¹ð ÃÊ³¬Åª¤Ê³èÆ°ºÆ³«¤Ë¸þ¤±¡Ö½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×2·î¤«¤é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/14¡Û³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÎTHE RAMPAGE¤ÎÀîÂ¼°íÇÏ¡Ê28¡Ë¤¬2·î¤«¤é³«ºÅÍ½Äê¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£1·î14Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTHE RAMPAGEÀîÂ¼°íÇÏ¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ç°õ¾Ý¥¬¥é¥ê
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡ÖTHE RAMPAGE¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀîÂ¼°íÇÏ¤Ï¡¢¿´¿È¤Î²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¡¢¼£ÎÅ¤ª¤è¤ÓÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸½¾õ¤òÊó¹ð¡£¡Ö¸½ºß¤â°å»Õ¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢½çÄ´¤Ë²óÉü¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£¸å¤â°Â¿´¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾Ç¤é¤º¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¿´¿È¤Î²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ØTHE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 "(R)MPG"¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö2026Ç¯2·î¤«¤é4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸ø±é¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢Åö³º´ü´Ö¤Î¸ø±é¤ÏÀîÂ¼°íÇÏ¤ò½ü¤¤¤¿15Ì¾¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¡ÖÀîÂ¼°íÇÏ¤Î½Ð±é¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÅöÌÌ¤Î´Ö¤ÏµÙÍÜ¤ò·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¡¢°å»Õ¤ª¤è¤Ó´Ø·¸³Æ½ê¤ÈÁêÃÌ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ê³èÆ°ºÆ³«¤ò¸«¿ø¤¨¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤¬¿´¿È¤È¤â¤ËÀ°¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤Á´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÆ¤Ó16¿ÍÁ´°÷¤Ç³§ÍÍ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤½¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤ÈÎÏ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢THE RAMPAGE¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤ê¿¼¤¤É½¸½¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö16¿ÍÂ·¤Ã¤¿THE RAMPAGE¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÆü¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ª¤è¤Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢°ú¤Â³¤Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¡Öº£¸å¤È¤âTHE RAMPAGE¤Ê¤é¤Ó¤ËÀîÂ¼°íÇÏ¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÀîÂ¼¤Ï¡¢2025Ç¯11·î17Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÀè½µ¡¢THE RAMPAGE¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀîÂ¼°íÇÏ¤ËÀº¿ÀÌÌ¤ÎÉÔÄ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿´¿È¤Î²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢¼£ÎÅ¤ÈÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Ê¿ÁÇ¤è¤êTHE RAMPAGE¤Ê¤é¤Ó¤ËÀîÂ¼°íÇÏ¤Ø³ÊÊÌ¤Î¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÈÌ¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÄÌ¤ê¡¢THE RAMPAGE¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀîÂ¼°íÇÏ¤Ï¡¢¿´¿È¤Î²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¡¢¼£ÎÅ¤ª¤è¤ÓÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤â°å»Õ¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢½çÄ´¤Ë²óÉü¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í¤â¡¢Æüº¢¤è¤ê²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄÆü¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢º£¸å¤â°Â¿´¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾Ç¤é¤º¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¿´¿È¤Î²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¤ÏµÙÍÜ¤ò·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¡¢°å»Õ¤ª¤è¤Ó´Ø·¸³Æ½ê¤ÈÁêÃÌ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ê³èÆ°ºÆ³«¤ò¸«¿ø¤¨¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤¬¿´¿È¤È¤â¤ËÀ°¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤Á´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ØTHE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 "(R)MPG"¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤«¤é4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸ø±é¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢Åö³º´ü´Ö¤Î¸ø±é¤ÏÀîÂ¼°íÇÏ¤ò½ü¤¤¤¿15Ì¾¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀîÂ¼°íÇÏ¤Î½Ð±é¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢16¿ÍÊ¬¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢15Ì¾¤½¤ì¤¾¤ì¤¬THE RAMPAGE¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆËÂ¤°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó16¿ÍÁ´°÷¤Ç³§ÍÍ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤½¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤ÈÎÏ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢THE RAMPAGE¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤ê¿¼¤¤É½¸½¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢5·î°Ê¹ß¤Î¸ø±é¤Ø¤Î½Ð±é²ÄÈÝ¤ª¤è¤Ó³èÆ°ºÆ³«¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤Î¤¦¤¨¡¢·èÄê¼¡Âè¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²¿Â´¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
16¿ÍÂ·¤Ã¤¿THE RAMPAGE¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÆü¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ª¤è¤Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢°ú¤Â³¤Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤âTHE RAMPAGE¤Ê¤é¤Ó¤ËÀîÂ¼°íÇÏ¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
