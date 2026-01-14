¶õ¤ÎÊØ±¿µÙ É´²ßÅ¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¸º¡ÄÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¸Æ¤Ó¤«¤±¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¡¡Ä¹´ü²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡¡¡ÚÊë¤é¤·¡ß·ÐºÑ¡Û
²¬»³¶õ¹Á
¡¡Êë¤é¤·¤ËÌ©Ãå¤·¤¿·ÐºÑ¤ÎÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡ÖÊë¤é¤·¡ß·ÐºÑ¡×¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¶õ¤ÎÊØ¡¢É´²ßÅ¹¤Ë¤â±Æ¶Á
¡¡´Ñ¸÷Ä£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2024Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤Ç²¬»³¸©¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤Ï¡¢¤Î¤ÙÌó5Ëü7000¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï³°¹ñ¿Í½ÉÇñ¼Ô¤Î11.4¡ó¤ÇÂæÏÑ¤Î36.0¡ó¤Ë¼¡¤¤¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹áÀî¸©¤Ç¤Ï¤Î¤Ù86Ëü8000¿Í¤Î³°¹ñ¿Í¤¬½ÉÇñ¤·¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Ï¤½¤Î¤¦¤ÁÌó2³ä¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï2025Ç¯11·î14Æü¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¶õ¹Á¤Ç¤ÏÃæ¹ñÅìÊý¹Ò¶õ¤¬½µ5±ýÉü±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾å³¤Àþ¤ò¡¢2025Ç¯12·î16Æü¤«¤é3·î28Æü¤Þ¤ÇÁ´ÊØ·ç¹Ò¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹áÀî¸©¤Ç¤â¹â¾¾－¾å³¤Àþ¤¬3·î28Æü¤Þ¤Ç±¿µÙ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶õ¤ÎÊØ¤¬»ß¤Þ¤êÉ´²ßÅ¹¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¬»³髙Åç²°¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯12·î¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤¬ÌÈÀÇ¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ï¿ô¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈ¾¸º¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÌÈÀÇÉÊ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤âÌó15¡ó¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¬»³髙Åç²°¡¿ÊÒ»³¿Ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö±Æ¶Á¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»Üºö¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
ÀìÌç²È¡ÖÄ¹´ü²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¡×
¡¡ÀìÌç²È¤Ïº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹´ü²½¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊSOMPO¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Á¥åー¥È¡¦¥×¥é¥¹¡¿¾®ÃÓÍý¿Í ¾åµé¸¦µæ°÷¡Ë
¡Öº£²ó¤â²ò·è¤¬Ä¹°ú¤±¤Ð1Ç¯°Ê¾åÄ¹´ü²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×
¡¡Ì±´Ö¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¤Î¾®ÃÓ¸¦µæ°÷¤Ï¡¢2012Ç¯¤ËÀí³Õ½ôÅç¤Î¹ñÍ²½¤ÇÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤·¤¿»þ¤Ë´Ñ¸÷µÒ¤¬¸µ¤Î¿å½à¤ËÌá¤ë¤Þ¤Ç¡¢1Ç¯3¥«·î¤òÍ×¤·¤¿¤³¤È¤ò¾å¤²º£²ó¤âÄ¹´ü²½¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊSOMPO¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Á¥åー¥È¡¦¥×¥é¥¹¡¿¾®ÃÓÍý¿Í ¾åµé¸¦µæ°÷¡Ë
¡¡¡ÖÆüÃæ´Ø·¸¤¬Ä¹´üÅª¤Ë°²½¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤ÐÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤Î¿ô¤¬¸º¤ê¡¢Î±³ØÀ¸¤äÆüËÜ¤ËÆ¯¤¤ËÍè¤ë¿Í¤Î¿ô¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×
Î±³ØÀ¸¸þ¤±Êª·ï¤ò°·¤¦»ö¶È¼Ô¤«¤é¤âÉÔ°Â¤ÎÀ¼
¡¡²¬»³»Ô¤ÇÎ±³ØÀ¸¸þ¤±¤ÎÄÂÂß½»Âð¤òÂ¿¤¯Ãç²ð¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤«¤é¤âÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Ä¤Ü¤ßÉÔÆ°»º¡×¤Î¼ÒÄ¹¤ÇÃæ¹ñ½Ð¿È¤Î½ùé²¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤Ï¡¢²¬»³Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ËÄÂÂß½»Âð¤Î°ÆÆâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Ü¤ßÉÔÆ°»º¤Ç¤Ï²¬»³Âç³Ø¤Ê¤É¤ÎÎ±³ØÀ¸¸þ¤±¤ÎÊª·ï¤òÂ¿¤¯°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤ÇÃç²ð¤·¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î½»Âð¤Î·ÀÌó·ï¿ô¤ÏÌó600·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µÒÁØ¤ÎÃæ¿´¤¬Î±³ØÀ¸¤Î¤¿¤á¡¢½ù¤µ¤ó¤Ïº£¸å¤Î·Ð±Ä¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Ä¤Ü¤ßÉÔÆ°»º¡¿½ùé² ¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í4·î¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡£¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï9·î¤Î¿·ÆþÀ¸¤äÍèÇ¯¤Î¿·ÆþÀ¸¡×
¡¡²¬»³Âç³Ø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2025Ç¯5·î»þÅÀ¤ÎÎ±³Ø¼Ô¤Ï¡¢966¿Í¤Ç¤³¤Î¤¦¤Á532¿Í¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤Ç¤ÏÌó150¿Í¡¢²¬»³¾¦²ÊÂç³Ø¤ÏÌó200¿Í¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤ÎÂç³Ø¤â¸½»þÅÀ¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Ä¤Ü¤ßÉÔÆ°»º¡¿½ùé² ¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¤ä¤Ï¤êÆüÃæ´Ø·¸Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¤â¤È¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡£°ÊÁ°¡Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡ËÊ¿ÏÂ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ê2026Ç¯1·î14ÆüÊüÁ÷¡ÖNews Park KSB¡×¤è¤ê¡Ë