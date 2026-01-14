¥É¥ë±ß°ì»þ£±£µ£¹±ßÂæ³ä¤ì¡¢ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤Î±ß°Â¤±¤óÀ©È¯¸À¤Ç¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë±ß°ì»þ£±£µ£¹±ßÂæ³ä¤ì¡¢ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤Î±ß°Â¤±¤óÀ©È¯¸À¤Ç¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß¤Ï159±ßÂæ³ä¤ì¤«¤é¡¢°ÂÃÍ¤ò158.87¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤Î±ß°Â¤±¤óÀ©È¯¸À¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£Æ±ºâÌ³Áê¤Ï¡Ö9Æü¤Î¤è¤¦¤ÊµÞ·ã¤ÊÆ°¤Ž¤¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥ºÈ¿±Ç¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤òÇÓ½ü¤»¤ºÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þー±ß°Â¤Ç¡×¡Ö¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤ÇÍ«Î¸¤·¤Æ¤¤¤ëーµÞ·ã¤Ê±ß°ÂÆ°¸þ¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
USD/JPY¡¡158.99
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß¤Ï159±ßÂæ³ä¤ì¤«¤é¡¢°ÂÃÍ¤ò158.87¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤Î±ß°Â¤±¤óÀ©È¯¸À¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£Æ±ºâÌ³Áê¤Ï¡Ö9Æü¤Î¤è¤¦¤ÊµÞ·ã¤ÊÆ°¤Ž¤¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥ºÈ¿±Ç¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤òÇÓ½ü¤»¤ºÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þー±ß°Â¤Ç¡×¡Ö¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤ÇÍ«Î¸¤·¤Æ¤¤¤ëーµÞ·ã¤Ê±ß°ÂÆ°¸þ¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
USD/JPY¡¡158.99