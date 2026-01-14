¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ÊÒ»³ºâÌ³Áê¡¡ ²ò»¶¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤¿¤«¤Ï¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤ ÊÒ»³ºâÌ³Áê¡¡ ²ò»¶¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤¿¤«¤Ï¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤ ÊÒ»³ºâÌ³Áê¡¡ ²ò»¶¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤¿¤«¤Ï¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤ 2026Ç¯1·î14Æü 17»þ52Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ÊÒ»³ºâÌ³Áê¡¡ ²ò»¶¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤¿¤«¤Ï¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ÊÒ»³ºâÌ³Áê¡¡ 9Æü¤Î¤è¤¦¤ÊµÞ·ã¤ÊÆ°¤Ž¤¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥ºÈ¿±Ç¤·¤Æ¤Ê¤¤ ¥«¥¶ー¥¯¥¹¡¦¥é¥È¥Ó¥¢Ãæ¶äÁíºÛ ECB¤Ï¶âÍø¤ÎÆ»¶Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ªー¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤À ¥«¥¶ー¥¯¥¹¡¦¥é¥È¥Ó¥¢Ãæ¶äÁíºÛ ¡¡ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙ¤ò¤á¤°¤ë¾ðÀª¤Ï·üÇ°ºàÎÁ¤À