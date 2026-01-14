Æ»Ï©¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿20Âå¤ÎÃËÀ¤¬Âç·¿¥È¥ìー¥éー¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡Ú¹âÃÎ¡Û
1·î14ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¹âÃÎ»Ô¤ÇÆ»Ï©¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃËÀ¤¬Âç·¿¥È¥ìー¥éー¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È14Æü¸áÁ°2»þ50Ê¬º¢¡¢¹âÃÎ»ÔÃÎ´óÄ®3ÃúÌÜ¤Î¹ñÆ»32¹æ¡¦ÅÅ¼ÖÄÌ¤ê¤Ç¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦¿ûÌî·ûÀ±¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤¬Åì¤Ë¸þ¤±¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç·¿¥È¥ìー¥éー¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¥È¥ìー¥éー¤È¿Í¤È¤Î»ö¸Î¤Ç¤¹¡£°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¹âÃÎ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ûÌî¤µ¤ó¤ÏÁ´¿È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤Ä¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢¿ûÌî¤µ¤ó¤ÏÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Îµ°Æ»´ó¤ê¤ÎÆ»Ï©¾å¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¥È¥ìー¥éー¤Î±¿Å¾¼ê¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£