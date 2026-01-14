Åìº¬»Ô¤Î¤³¤É¤â±à¤Ç²ÐºÒÍ½ËÉ¶µ¼¼ ¸½Ìò¾ÃËÉ»Î¤¬¿Æ»Ò¤Ë¼«Âð¤Ç¤ÎÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë
»³·Á¸©Æâ¤Ç¤Ï12·î¤«¤é»àË´²ÐºÒ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Åìº¬»Ô¤Î¤³¤É¤â±à¤Ç14Æü¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ø¤Ö²ÐºÒÍ½ËÉ¶µ¼¼¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Ìò¤Î¾ÃËÉ»Î¡¦ÅÏÊÕ¹ÒÀ¸¤µ¤ó¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Ç²Ð»ö¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤ë¤³¤È¤¢¤ë¿Í¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ö¥Òー¥¿ー¡×¡Ö¥¹¥Èー¥Ö¡×
ÅÏÊÕ¤µ¤ó¡Ö¥Òー¥¿ー ¥¹¥Èー¥Ö ÂçÀµ²ò¡£¥¹¥Èー¥Ö¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ËÊª¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ÈÇ³¤¨°Ü¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
14Æü¤Ï¡¢¤³¤É¤â±à¤ËÄÌ¤¦±à»ù¤ÈÊÝ¸î¼Ô¹ç¤ï¤»¤Æ110¿Í¤¬»²²Ã¡£ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ë²ÐºÒÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ç³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Î¶á¤¯¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î½¼ÅÅ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ¤µ¤ó¡Ö¤ª¤¦¤Á¤¬Á´ÉôÇ³¤¨¤Á¤ã¤¦¤«¤Î°ã¤¤¤Ï¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¡£Êª¤¬Â¿¤¤¤ª¤¦¤Á¤Ï²Ð»ö¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤·Ç³¤¨¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Êª¤¬¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð²Ð»ö¤Ïµ¯¤¤Ë¤¯¤¤¤·Ç³¤¨¹¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¡×
»²²Ã¤·¤¿±à»ù¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¤ä¤Ä µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¡×¡Ö¿²¤ë¤È¤¤Ë¥¹¥Þ¥Û½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¤¤Ç ¤ªÊÒÉÕ¤±¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤ë¡×
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ONE LOVE ÅÏÊÕ¹ÒÀ¸ÂåÉ½¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾ÃËÉ»Î¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬²ÐºÒ¤Ë¤ÏÂ¿¤¤¡£ÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð²Ð»ö¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤·¡¢Áá¤¯µ¤ÉÕ¤¯¤¿¤á¤Î²ÐºÒ·ÙÊó´ï¤Ê¤É²Ð»ö¤Ëµ¤¤Å¤¯»ÅÁÈ¤ß¤ò¤ª¤¦¤Á¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤ÇµîÇ¯1Ç¯´Ö¤ËÈ¯À¸¤·¤¿·úÊª²ÐºÒ¤Ï175·ï¤Ç¡¢»à¼Ô¤Ï17¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤ÏÌë´Ö¤Î²Ð»ö¤ËÁá¤¯µ¤ÉÕ¤¯¤¿¤á¡¢¼«Âð¤Î²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤¬Àµ¾ï¤ËºîÆ°¤¹¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£