ËãÌô¤Î¥±¥¿¥ß¥ó¤òÌ©Í¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤ÎÃË½÷3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Ç¡¢°ñ¾ë¸©¤ÎÌµ¿¦¡¦¥Éー¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥Á¥óÍÆµ¿¼Ô29ºÐ¤éÃË½÷3¿Í¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È3¿Í¤ÏµîÇ¯11·î¡¢¥É¥¤¥Ä¤«¤é¹ñºÝÍ¹ÊØ¤Ç¡¢ËãÌô¤Î¥±¥¿¥ß¥óÌó1¥¥í¤òÌ©Í¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡¢´ØÀÇË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥±¥¿¥ß¥ó¤Ï¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÍÆ´ï¤Ê¤É¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÇ´Ø¿¦°÷¤¬È¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï3¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿ÍÌ©ÇäÁÈ¿¥¤Î°ì°÷¤È¤ß¤Æ¼ÂÂÖ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
