¡¡¥µ¥È¥Î¥°¥é¥ó¥Ä¡Ê²´£¶ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Í§Æ»¹¯É×±¹¼Ë¡¢Éã¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ë¤È¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã£±£±Ãå¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ê²´£¸ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷±¹¼Ë¡¢Éã¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ë¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥ß¡¼¥ë£Ô¡¦£Ç£²¡Ê£²·î£±£´Æü¡¢¥¢¥ë¥é¥¤¥ä¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡¢¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¾·ÂÔ¤ò¼õÂú¤·¤¿¤³¤È¤¬£±·î£±£´Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥È¥Î¥°¥é¥ó¥Ä¤ÏÅö¥ì¡¼¥¹¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£³Ãå¤È·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¥À¡¼¥È¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¦£Ç£²¡Ê£²·î£±£´Æü¡¢¥¥ó¥°¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸¡¼¥º¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¤Ï¥É¥ó¥¢¥ß¥Æ¥£¥¨¡Ê²´£¶ºÐ¡¢·ªÅì¡¦º£ÌîÄç°ì±¹¼Ë¡¢Éã¥¢¥¸¥¢¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£