¢¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£´ÆüÌÜ¡Ê£±£´Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬É®Æ¬¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤Ë¾å¼êÅê¤²¤ÇÇÔ¤ì¡¢½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£²ËçÌÜ¡¦±§ÎÉ¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¤ò¾å¼ê¤Ò¤Í¤ê¤Ç¡¢£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¿·Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤Ï¡¢¾®·ë¡¦²¦Ë²¡ÊÂçÖÖ¡Ë¤ËÍá¤Ó¤»ÅÝ¤µ¤ì¡¢½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬É®Æ¬¡¦°ì»³ËÜ¡ÊÊü¶ð¡Ë¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¡¢½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÏÆ¡¦¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦ÇìÇµÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤òµÕ¤È¤Ã¤¿¤ê¤ÇÇË¤ê¡¢£³¾¡ÌÜ¡£
¡¡´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¡Ê²»±©»³¡Ë¤Ï¡¢¾®·ë¡¦¼ã¸µ½Õ¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢£´Ï¢¾¡¡£
¡¡¾¡¤Á¤ÃÊü¤·¤Ï¡¢Ì¸Åç¡¢Ê¿Ëë¤Î²¤¾¡ÇÏ¡¢°¤±ê¤Î£³¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£