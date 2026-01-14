¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡¡D¥ê¡¼¥¬¡¼É×¤Ï¡Ö1²ó¤âÅÜ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡¡¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÈëÏÃ¤âÈäÏª¡ÖÂçÊÑÇ®¤¤Ìë¤ò¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡Ê38¡Ë¤¬14Æü¡¢TOKYO¡¡MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë¿åÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¤·¡¢·ëº§Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼³À²ÖÀµ¤«¤é¡Ö¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤Ã¤½¤¯¿¶¤é¤ì¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¤È¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤È¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤ÇÌÀ¤ë¤¯Êó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¤Ø¡£Áê¼ê¤ÏD¥ê¡¼¥°¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¸åÆ£·ÄÂÀÏº¤Ç¡¢¡Ö¥×¥í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥ó¥×¤È¤¤¤¦¥À¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥ó¥×³¦¤Ç¤ÏÆüËÜ°ì¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¿¥ì¥ó¥È¾®¸¶¥Ö¥é¥¹¤Ë¡Ö¸åÆ£¤æ¤¦É±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¾¾ÅÄ²È¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤ÏÈÖÁÈ¤Î¤¤¤¿¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢½ËÊ¡¤ò¹þ¤á¤¿·ëº§¤¤¤¸¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢MCÂçÅçÍ³¹áÎ¤¤«¤é¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏºÇ¶á¤¤¤Ä¥¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤¬¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡Öº£Ä«¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡Á¡ª¡×¤È°ìÆ±¤ËÅ£¤ò»É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½÷Í¥¡¦Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Î·ëº§¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢½÷Í¥¤Ï·ëº§Áê¼ê¤ÎºÍÇ½¤Ë¹û¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Â¯Àâ¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿µ»ö¤ò¾Ò²ð¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖºÍÇ½¤«¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¶¶ø¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¿ÍÊÁ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¤é¤«¤È¤¤¤¦¤«¡¢²º¤ä¤«¤Ê¿Í¡£1²ó¤âÅÜ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¡ÊÆ¬¡Ë¤Ç¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¿ÈÂÎÅª¤ËÆ°¤«¤·¤ÆÈ¯»¶¤¹¤ë¤·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤âÀ¨¤¤²º¤ä¤«¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¸åÆ£¤ÎÊý¤«¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÃÂÀ¸Æü¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Õ¤Õ¤Õ¡Ä¡£ÉáÄÌ¤Ë°û¿©Å¹¤Ç¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡È·ëº§¤·¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¡Ê¸À¤ï¤ì¤¿¡Ë¡×¡£¾®¸¶¤«¤é¡Ö¤½¤ÎÌë¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÂçÊÑÇ®¤¤Ìë¤ò¡Ä¡×¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹ËþÅÀ¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÊ¨¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢D¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸åÆ£·ÄÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¸åÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤Ï²º¤ä¤«¤ÇËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¹Àô¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤È°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾Í¥¡¢¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢Êì¤Ï½÷Í¥¤Î¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡£·»¤ÏÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤È¾¾ÅÄæÆÂÀ¤È¤¤¤¦·ÝÇ½°ì²È¤Ë°é¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤Ï¥×¥í¥À¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡¦D¥ê¡¼¥°¤Î¡ÖFULLCAST¡¡RAISERZ¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢KTR¤ÎÌ¾¤Ç³èÆ°¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸åÆ£¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤µ¤ó¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ëº§¤òÊó¹ð¡£¾¾ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà½÷¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÄ¾¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢ËÍ¤ÎÆü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤½Ö´Ö¤µ¤¨¤âÆÃÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£