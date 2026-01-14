¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡¢Î±³ØÃæ¤Î19ºÐÄ¹ÃË¤È¡È´é´ó¤»¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥½¥Ã¥¯¥ê¤ä¤Í¤§¡×¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤óÍ¥¤·¤¤¥Þ¥Þ¤Î´é¡×¡¡É×¡¦ÌÚ²¼Çî¾¡»á¤¬¸ø³«
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡Ê64¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¡¢°å»Õ¤ÎÌÚ²¼Çî¾¡»á¡Ê57¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤Î¡ÈJJ¡É¤³¤ÈÌÚ²¼Âç°Ý»Ö¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤È¥¸¥ã¥¬¡¼¤Î¡ÈÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥½¥Ã¥¯¥ê¤ä¤Í¤§¡×¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡õÎ±³ØÃæ19ºÐÄ¹ÃË¤Î¡È´é´ó¤»¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£²Æ¤«¤éÊÆ¹ñ¤ËÎ±³ØÃæ¤ÎÂç°Ý»Ö¤µ¤ó¡£Çî¾¡»á¤ÏÀè·î19Æü¤ËÂç°Ý»Ö¤µ¤ó¤¬Î±³ØÀè¤«¤é°ì»þµ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢º£·î12Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼¤ÈÂç°Ý»Ö¤µ¤ó¤¬ÃçÎÉ¤¯´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¿Æ»Ò¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤óÍ¥¤·¤¤¥Þ¥Þ¤Î´é¡×¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¤ä¤Í¤§¡×¡ÖÃËÁ°¤ä¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥½¥Ã¥¯¥ê¤ä¤Í¤§¡×¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡õÎ±³ØÃæ19ºÐÄ¹ÃË¤Î¡È´é´ó¤»¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£²Æ¤«¤éÊÆ¹ñ¤ËÎ±³ØÃæ¤ÎÂç°Ý»Ö¤µ¤ó¡£Çî¾¡»á¤ÏÀè·î19Æü¤ËÂç°Ý»Ö¤µ¤ó¤¬Î±³ØÀè¤«¤é°ì»þµ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢º£·î12Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼¤ÈÂç°Ý»Ö¤µ¤ó¤¬ÃçÎÉ¤¯´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¿Æ»Ò¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤óÍ¥¤·¤¤¥Þ¥Þ¤Î´é¡×¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¤ä¤Í¤§¡×¡ÖÃËÁ°¤ä¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£