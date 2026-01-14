米男子ゴルフの今季開幕戦ソニー・オープンは15日（日本時間16日）から4日間、米ハワイ州のワイアラエCCで開催され、日本勢は10人が出場する。

米ツアー通算11勝で22年大会覇者の松山英樹（33＝LEXUS）は開幕2日前の13日、9ホールの練習ラウンドを行った。

ハワイの陽光の下、久常涼、比嘉一貴、16歳のアマチュアの長崎大星と1番からスタート。7番ではバンカーから放り込みチップインバーディーで観客をわかせた。米ツアー初出場の長崎に助言を送る場面もあった。

前回覇者として迎えるはずのザ・セントリーが中止。同じハワイ開催のソニー・オープンが2026年開幕戦になった。ワイアラエCCで自身初戦を迎えるのは6年ぶり。「最近はここからスタートしてなかったので違和感はある。いいスタートが切れるように準備したい」と語った。

昨季は開幕戦以外1度もトップ10入りできず苦戦したが、12月のツアー外競技ヒーロー・ワールドチャレンジで勝ち、いい流れで新年を迎えた。

一時帰国していた年末年始は「ゆっくりしすぎた。体調はずっと悪かった」と体調を崩していたようだが、現在のコンディションは「悪くない」という。

4年前の大会では、最終日の後半で5打差を追いついてプレーオフでラッセル・ヘンリー（米国）を下し、アジア勢最多に並ぶツアー8勝目をつかんだ。

思い出のコースでの2026年初陣に向けて「徐々に徐々に。うまく仕上げてきているかなと。そこをしっかりと試合に持っていけるように頑張りたい」と力を込めた。