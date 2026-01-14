ÌÚÂ¤½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¾Æ¤±À×¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ¡¡2¿ÍÊë¤é¤·¤Î62ºÐ½÷À¤È85ºÐÊì¤È¤ÏÏ¢Íí¤È¤ì¤º¡¡°¦ÃÎ¡¦°ìµÜ»Ô
½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é½»¿Í¤Î¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï°¦ÃÎ¡¦°ìµÜ»Ô¤Ë¤¢¤ë2³¬·ú¤Æ¤ÎÌÚÂ¤½»Âð¤Ç¡¢14Æü¸áÁ°2»þ²á¤®¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¡Ö²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢²Ð¤ÏÌó3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤Î½»Âð¤ÏÁ´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÇ¯Îð¤âÀÊÌ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½»Âð¤Ç2¿ÍÊë¤é¤·¤Îº´Æ£À¯Èþ¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤È85ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤È¤ÏÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤º¡¢·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤¬¤³¤Î¿Æ»Ò¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£