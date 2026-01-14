Ìµµö²ÄÆ°Êª±à¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¡¡»¥ËÚ»Ô¡¢38Åï°ãË¡·úÃÛ»Ä¤ë
¡¡»¥ËÚ»Ô¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤º¤Ë»Ô³¹²½Ä´À°¶è°è¤Ë½Ã¼Ë¤Ê¤É¤ò·úÀß¤·¤Æ20Ç¯´Ö±Ä¶È¤òÂ³¤±¡¢ºòÇ¯9·îËö¤ËÊÄ±à¤·¤¿Ì±´ÖÆ°Êª±à¡Ö¥Î¡¼¥¹¥µ¥Õ¥¡¥ê¥µ¥Ã¥Ý¥í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¤Ï14Æü¡¢°ãË¡·úÃÛÊª¤ÎÅ±µî¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢Æ±±à¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£»Ô¤ÏºòÇ¯12·î26Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅ±µî¤ò´«¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤ä¥ª¥ª¥«¥ß¤Î½Ã¼Ë¤Ê¤É38Åï¤Î°ãË¡·úÃÛÊª¤ò¸¡ºº¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ïº£¸å¡¢Æ±±à¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹´Ñ¸÷¡×¤ËÊÛÌÀ¤µ¤»¤¿¾å¤Ç¡¢´«¹ð¤è¤ê¶¯¤¤ÂÐ±þ¤È¤Ê¤ë¡Ö½üµÑÌ¿Îá¡×¤ò½Ð¤¹¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¡£»Ô¤Î°ãË¡·úÃÛÊª¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ÏÌäÂêÈ¯³Ð¸å¡¢º£²ó¤Ç3²óÌÜ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤Î»Ô¤Ø¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯12·î25Æü»þÅÀ¤Ç±àÆâ¤Ë»Ä¤ëÆ°Êª¤Ï246É¤¡£