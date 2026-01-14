Ìô¤ÎÄê´ü¹ØÆþ¥È¥é¥Ö¥ëµÞÁý¤ÇÃí°Õ¡¡2Àé·ïÄ¶¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤â²òÌóµñÈÝ
¡¡¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï14Æü¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÄÌ¿®ÈÎÇä¤òÍøÍÑ¤·¤¿°åÌôÉÊ¤ÎÄê´ü¹ØÆþ¤Ç¡¢ÊÖ¶â¤ä²òÌó¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤É¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÁêÃÌ·ï¿ô¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤Î2066·ï¤¬21Ç¯ÅÙ¤Î6ÇÜÄ¶¤Ç¡¢8³ä¤¬60ºÐ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£25Ç¯ÅÙ¤â10·îËö¤Ç1481·ï¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë²òÌó¤Ç¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢Äê´ü¹ØÆþ¤È¤ÎÇ§¼±¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤È¤·¤Æ¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤òÉ½¼¨¤·¤¿²èÌÌ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÊÝÂ¸¤òµá¤á¤¿¡£ÂÎÄ´¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁêÃÌÁë¸ý¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤Î¼õ¿Ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£