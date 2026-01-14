Áö¹ÔÃæ¡Ä¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬ÂÐ¸þ¼Ö¤ËÄ¾·â¡¡ÂÐ¸þ¼Ö¤ÎÃËÀ¤¬»àË´
¡Ønews every.¡Ù¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡ÖÁö¹ÔÃæ¡Ä¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬ÂÐ¸þ¼Ö¤ËÄ¾·âÂÐ¸þ¼Ö¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
Âç¤¤Ê¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¡£
¤è¤¯¸«¤ë¤È¥¢¡¼¥à¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
13Æü¸áÁ°6»þ¤¹¤®¡¢°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤³¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬ÂÐ¸þ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Áö¹ÔÃæ¡¢¥¯¥ì¡¼¥óÉôÊ¬¤¬±¦Â¦¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥À¥ó¥×¥«¡¼¤Ë¤¹¤ì°ã¤¤¤¶¤Þ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥À¥ó¥×¥«¡¼¤ÎÁ°ÊýÉôÊ¬¤Ï·ã¤·¤¯Â»²õ¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥À¥ó¥×¥«¡¼¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶á½ê¤Î¿Í
¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ã¤Æ²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¤«¤éµßµÞ¼ÖÍè¤Æ¡¢¸«¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×
·Ù»¡¤Ï¡¢¥¯¥ì¡¼¥óÉÕ¤¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿±§ÌîÎµ¼¡ÍÆµ¿¼Ô¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢±§ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¥¯¥ì¡¼¥ó¤Î¥í¥Ã¥¯¤¬³°¤ì¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£