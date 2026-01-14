¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤¬·ëº§ ¤ªÁê¼ê¤ÏD¥ê¡¼¥¬¡¼
¡¡¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡¢É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡Ö¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ ¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢D¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸åÆ£·ÄÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï²º¤ä¤«¤ÇËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¹Àô¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤È°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÆüº¢¤è¤ê¤ª»Å»ö¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢Æó¿Í¤Ç²¹¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤ËÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î±×¡¹¤Î¤´·ò¹¯¤È¤´ÈôÌö¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡×
¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë