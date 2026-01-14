¤Ê¤¼¡©¡Èºî¶ÈÃå¡É¤¬Âç¿Íµ¤¤Ë¡Ä¡É°Â¤µ¤Èµ¡Ç½À¡¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç½÷À¼ûÍ×¥¢¥Ã¥×¡ÖÇ¦¼Ô¤ß¤¿¤¤¡×³°¹ñ¿Í¤Ë¤â¿Íµ¤
¹©»ö¸½¾ì¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëºî¶ÈÃå¡£
º£¡¢°Õ³°¤ÊÃåÍÑ¥·¡¼¥ó¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºî¶ÈÃå¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ØÆþ¤¹¤ëµÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¹ÊóÉô¡¦¾®¿ý°É¼Â¤µ¤ó¡§
ºî¶ÈÃåÍÑ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¤À¤È·ë¹½½÷À¤ÎÊý¤¬Çã¤ï¤ì¤Æ¤Æ¡¢²È¤«¤é³°¤Þ¤ÇÁ´Éô°ì½ï¤ËÃå¤é¤ì¤ëÉþ¡£
ºî¶ÈÃå¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¡È»Å»ö¾ì¡É¤«¤é¡È°ìÈÌ²ÈÄí¡É¤Ë¡©
ÆÃ¤Ë¼çÉØÁØ¤Ê¤É¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡ÖÄÌ¶Ð¤ÇÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊÃå¤Æ¤Æ¤âÉáÄÌ¤ÎÉþ¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡£¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤â¤¹¤´¤¯»È¤Ã¤Æ¤ë¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢³°¤À¤Ã¤¿¤êÃæ¤Ë¤âÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤¢¤ÈÂµ¤ÎÊý¤âÉ÷¤òÄÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö¡Êºî¶ÈÃå¡Ë¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÃÍÃÊ°Â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÝ²¹ÎÏ¤äËÉ¿åÀ¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÁÇºà¤Ê¤É¡¢ºî¶ÈÃå¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹â¤¤µ¡Ç½À¤ä¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
Êª²Á¹â¤ÎÃæ¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤¬5000±ß°Ê²¼¤ÈÄã²Á³Ê¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ë¡¼¥º¤Ë´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢½Å¤¯¤Æ´¥¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò²ò¾Ã¤·¤¿ºî¶ÈÃå¤ò¿·¤¿¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¾¦ÉÊ³«È¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¾åÌî¤Ë¤¢¤ëÊÌ¤Îºî¶ÈÃåÀìÌçÅ¹¤Ç¤Ï°Õ³°¤Ê¸½¾Ý¤¬¡£
³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¡£
2025Ç¯¤«¤é¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤Ç¤Ï¸«¤Ê¤¤¾®·¿¥Õ¥¡¥óÉÕ¤¤Îºî¶ÈÉþ¤ä´è¾æ¤Ê°ÂÁ´·¤¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä»Å»ö¤Ç»È¤¦¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¡£
¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ã¤Ý¤µÁ´³«¤Î¤Ï¤ó¤Æ¤ó¡£
¥Ó¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¾åÌî Å¹ÊÞÅý³çÉô¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¦º´¡¹ÌÚÃÒ¹¨¤µ¤ó¡§
¡Ê³°¹ñ¿Í¤¬¡Ë¡ÖÌÌÇò¤¤¡ªÌÌÇò¤¤¡ª¡×¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤Æ¡¢ÇØÃæ¤Ë¤Ï¥É¥ó¤ÈÀÖÉÙ»Î¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¤½¤·¤Æ¥Ë¥Ã¥«¡¼¥Ü¥Ã¥«¡¼¤òÇ¦¼Ô¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥¹¥×¥ìÌÜÅª¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
È¾Ç¯Á°¤ÏÁ´ÂÎ¤Î3³ä¤À¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ç¤Ï7³ä¤È·ãÁý¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ²ÈÄí¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³°¹ñ¿Í¤âÌ¥Î»¤¹¤ëÆüËÜ¤Îºî¶ÈÃå¡£
¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£