¥¿¥ì¥ó¥ÈµÆÃÏ°¡Èþ¡Ê35¡Ë¤¬14Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£»Å»ö¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
µÆÃÏ¤Ï»Å»ö¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¦¤Á¤Ï¥°¡¼¥°¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÇÉ×¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È»ä¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁ´Éô¤ï¡¼¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤Æ¡£¤Û¤ó¤È¡¢1Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Ä¶¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤°¤é¤¤¡¢10¹Ô¤°¤é¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤Æ¡£¾ï¤Ë¡ØÌÀÆü¡¢²¿»þ¡©¡¡¤É¤Ã¤Á¹Ô¤¯¡©¡¡¤³¤Ã¤Á¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÍÄÃÕ±à¤Ê¤ó¤Ç¤ª·Þ¤¨¤â¡£¤³¤Î¤Ý¤«¤Ý¤«Ãæ¤â¤ª·Þ¤¨¤Ê¤Î¤Çº£Æü¤Ï¹Ô¤¥Ñ¥Ñ¡¢µ¢¤ê¥Ñ¥Ñ¤¬Ä¹½÷Ã´Åö¤È¤«¡£¼¡½÷¤Ï»ä¤¬¤½¤ÎÁ°¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤È¤«¡Ä¡£ËèÆü¡¢¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é1Æü¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤¬²õ¤ì¤¿¤é¤¦¤Á¤Î²ÈÄí¤ÏÊø²õ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¡¢¡ÖÁ´ÉôÆþ¤Ã¤Æ¤ó¤À¤Ê¡×¡ÖµÆÃÏ²È¤Î¥³¥¢¡¢³Ë¤È¤·¤Æ¡×¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£