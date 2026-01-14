¡Ú¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ß¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡õ¥¯¥í¥ß¡Û¥³¥é¥ÜÂè3ÃÆ¤Ï²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤è¡Á¡ª
¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤È¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤È¿Íµ¤¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥»¥Ã¥È2¼ï¤Î¥Í¥Ã¥ÈÆÃÊÌÍ½ÌóÃíÊ¸¤ò¡¢2026Ç¯1·î14Æü15»þ¤«¤é28Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤¬¥Á¥¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È¡¢¥¯¥í¥ß¤¬¥â¥¹¥Á¥¥ó¤ËÊÑ¿È
¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤¬50¼þÇ¯¡¢¥¯¥í¥ß¤¬20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿25Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤éÊ£¿ô¤Î´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂè3ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤¬¥Á¥¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢¥¯¥í¥ß¤¬¥â¥¹¥Á¥¥ó¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¼ê¿¨¤ê¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ç¡¢¤³¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤È¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¤òÅ¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëºÝ¤Îº®Íð¤ò´ËÏÂ¤·¡¢¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¸øÊ¿¤Ë¹Ô¤ÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÍ½ÌóÃíÊ¸¤È¤¤¤¦·Á¼°¤òºÎÍÑ¡£1¿Í1¼ïÎà¤Ë¤Ä¤2¥»¥Ã¥È¡Ê·×4¥»¥Ã¥È¡Ë¤Þ¤Ç¤È¹ØÆþÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Á¥¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È¡ß¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£ ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥Á¥¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È¡Ê5¥³Æþ¤ê¡Ë¤È¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£ ¥Ê¥²¥Ã¥È¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê²£Ìó6cm¡ß½ÄÌó7.5cm¡Ë¤Î¥»¥Ã¥È¡£¥½¡¼¥¹¤ÏÊÌÇä¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥â¥¹¥Á¥¥ó¤È¥¯¥í¥ß ¥â¥¹¥Á¥¥ó¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥â¥¹¥Á¥¥ó¤È¥¯¥í¥ß ¥â¥¹¥Á¥¥ó¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê²£Ìó7cm¡ß½ÄÌó10cm¡Ë¤Î¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â²Á³Ê¤Ï1200±ß¡£
¥Í¥Ã¥ÈÆÃÊÌÍ½Ìó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ï¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤Î¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹ÊÞ¤Ç¡¢2·î5Æü¤«¤é20Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2·î5Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥ÈÆÃÊÌÍ½Ìó¤Ç´°Çä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¡¢Ã±ÉÊ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô