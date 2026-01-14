¥¢¥Ë¥á¡ÖÉÔÌÇ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø Season3¡×Âè14ÏÃ¡Ö¤¤¤ë¤Ù¤¤Ð¤·¤ç¡×Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¡¦¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¡ª
¡¡1·î17Æü23»þ45Ê¬¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥¢¥Ë¥á¡ÖÉÔÌÇ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø Season3¡×Âè14ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè14ÏÃ¡Ö¤¤¤ë¤Ù¤¤Ð¤·¤ç¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂÇÅÝ¥Î¥Ã¥«ー¡×¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¥Õ¥·¤Î³ëÆ£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤Ë²È¤ËÌá¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿»þÂå¤È°Û¤Ê¤ëÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤É¤³¤«¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿È¤â¿´¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡£Èà¤é¤ò¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¢¤ëÌë¡¢¥Õ¥·¤Ï¥°ー¥°ー¤«¤é¸Î¶¿¥¿¥¯¥Ê¥Ï¤Ø¤ÎÈë¤á¤¿»×¤¤¤òÊ¹¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Öæá¤Î·Á¡×¤ÎÂçº£ÎÉ»þ¤¬Â£¤ë¡¢ÉÔ»à¿È¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥Õ¥·¤Î±Ê±ó¤ÎÎ¹¤òÉÁ¤¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーºîÉÊ¡£¸¶ºî¤¬¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê27¹æ¡Ë¤ÇÆ²¡¹´°·ë¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢Ã±¹ÔËÜºÇ½ª´¬¤È¤Ê¤ëÂè25´¬¤¬È¯ÇäÃæ¡£
(C)Âçº£ÎÉ»þ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿ÉÔÌÇ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø£Ó£³À½ºî°Ñ°÷²ñ