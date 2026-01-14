¸©Ï¢²ñÄ¹¤ò¼Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¸æË¡Àî¿®±Ñ»á¡¡°ìÅ¾¤·¤ÆÂ³Åê¤Ø¡¡½°µÄ±¡²ò»¶¤Î¸«Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃ»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¸ú²ÌÅª¤ÊÁªµó±¿Æ°¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡¡½©ÅÄ
¼«Ì±ÅÞ½©ÅÄ¸©Ï¢¤Î²ñÄ¹¤ò¼Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¸æË¡Àî¿®±Ñ»á¤¬°ìÅ¾¡¢²ñÄ¹¤òÂ³Åê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î23Æü¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤¬½°µÄ¤Î±¡²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸æË¡Àî»á¤Ï¡¢¡ÖÃ»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¸ú²ÌÅª¤ÊÁªµó±¿Æ°¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯7·î¤Î»²±¡Áª½©ÅÄ¸©Áªµó¶è¤ÇÅÞ¤Î¸øÇ§¸õÊä¤¬ÍîÁª¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞ½©ÅÄ¸©Ï¢¤Î¸æË¡Àî¿®±Ñ²ñÄ¹¡£
¡Ö¼Ç¤¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤â¤½¤ì¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤´Íý²ò¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤ÏµÕ¤ËÌµÀÕÇ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢À¯¶ÉÅª¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¤â¤Î¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µÕ¤Ë¤½¤ÎÇ¤¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
ºòÇ¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ¸©´Ø·¸¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦Â³Åê¡£
14Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿¸©Ï¢¤Î¾ïÇ¤ÁíÌ³²ñ¤ÇÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸æË¡Àî»á¤Ï¡¢23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ò»¶¤È¤Ê¤ì¤ÐÃ»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¸ú²ÌÅª¤ÊÁªµó±¿Æ°¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£