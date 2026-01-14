¥Þ¥Ö¥¹¤ËÂçÂÇ·â¡ÄÆÀÅÀ¸»¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤¬º¸¼êÉé½ý¤ÇÌó6½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦
¡¡1·î14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö13Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤¬¼ç¼£°å¤Î¿Ç»¡¤Çº¸¼ê¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢¼ê½Ñ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢Ìó6½µ´Ö¤Ç²óÉü¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ö¥¹¤Î¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É·ó¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥ºÀï¤Çº¸¼ê¤òÉé½ý¡£¸½ºß2»î¹çÂ³¤±¤Æ·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º¸¼ê¤Î¿ÙÂÓ¤òÂ»½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á½¤Éü¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¿ô¥«·î´Ö¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡ØESPN¡Ù¤Ï¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤¬ºÇÂç¤Ç8½µ´Ö¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å·ç¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊóÆ»¡£¥Þ¥Ö¥¹¤Ï¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÊ£¿ô¤Î¥Áー¥à¤È¥È¥ìー¥É¸ò¾Ä¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2·î6Æü¤Î¥È¥ìー¥É¡¦¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢¸ò¾Ä¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤ÎÊ¿¶Ñ20.4ÆÀÅÀ11.1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1.7¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë2.8¥¢¥·¥¹¥È1.1¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨50.6¥Ñー¥»¥ó¥È¤òµÏ¿¡£32ºÐ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Ï¡¢2027－28¥·ー¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤¬¥×¥ìー¥äー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡14Æü¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¥Ã¥ÉHC¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡Ë¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥Þ¥Ö¥¹¤Ï¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹12°Ì¤Î15¾¡25ÇÔ¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤¬½Ð¾ì¤·¤¿20»î¹ç¤Ç10¾¡10ÇÔ¡¢·ç¾ì¤·¤¿20Àï¤Ç¤Ï5¾¡15ÇÔ¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£