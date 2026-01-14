Faulieu. ¿·¶Ê¡Ö½éÎø¥âー¥á¥ó¥È¡×¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤¡ÙOP¥Æー¥Þ¤Ë
¡¡Faulieu.¤Î¿·¶Ê¡Ö½éÎø¥âー¥á¥ó¥È¡×¤¬¡¢4·î4Æü¤è¤êÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§½ÅÂçÈ¯É½¤ÎÏ¢Â³¡Ö¾¡Éé¤Ï¤³¤³¤«¤é¡×――Faulieu.¤¬³ð¤¨¤ë¤Ù¤Ì´¡¡Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î´¶¼Õº×¡ØMerci 2025¡Ù¥ì¥Ý¡Ë
¡¡ËÜ¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Înonco¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡¢¡È¥Á¥ç¥í²Ä°¦¤¤¡É°Ëâ¡ßÅ·Á³ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë½éÎøÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¤À¡£
¡¡Faulieu.¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ëËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø ¥«¥Ê¥ó¤Î¡È¥Á¥ç¥í²Ä°¦¤¤¤µ¡É¤ÈÎø¿´¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Í·¤Ó¿´°î¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎCanaco¡ÊVo/Gt¡Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡È½é¤á¤Æ¤ÎÎø¿´¡É¤Î¤È¤¤á¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªFaulieu.¤Ï¡¢º£½Õ¤Ë¥á¥¸¥ãー1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢Æ±ºî¤ò·È¤¨¤ÆÁ´¹ñ7ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¡ØFaulieu. Major 1st TOUR ¡ÈMiX¡É-PHASE01-¡Ù¤ò4·î¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ÚFaulieu.¡¡¥á¥ó¥Ðー¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¦Canaco¡ÊVo/Gt¡Ë
º£²ó¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½ª»Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¼ç¿Í¸ø¡¦¥«¥Ê¥ó¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Ä¤Ä¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡È½é¤á¤Æ¤ÎÎø¿´¡É¤Î¤È¤¤á¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤â²Î»ì¤âÍ·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¡Ö½éÎø¥âー¥á¥ó¥È¡×¡¢¤¼¤Ò¥¢¥Ë¥á¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦Kaho¡ÊGt¡Ë
¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥«¥Ê¥ó¤Ï¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥«¥Ê¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ö½éÎø¥âー¥á¥ó¥È¡×¤Ï¡¢À¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍ·¤Ó¤ä¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤Í×ÁÇ¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î¶Ê¤¬¡¢¥«¥Ê¥Á¥ç¥í¤ò¤è¤ê°ìÁØºÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
¡¦Ayano¡ÊBa¡Ë
¸¶ºîÌ¡²è¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊPOP¤ÇROCK¤Ê°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥Ùー¥¹¥Õ¥ìー¥º¤Ë¤â¥¹¥é¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢Í·¤Ó¿´¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤â¡¢¤¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥¢¥Ë¥á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¦Mimori¡ÊDr¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤¡×¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤Î³¨¤âÆâÍÆ¤â¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¥Ô¥å¥¢¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ëÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥à¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£¤Þ¤Ç»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤³Ú´ï¤ä¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ë¥Óー¥È´¶¤Ç¥«¥Ê¥Á¥ç¥í¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿´¶¤òÉ½¤»¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ªÀ§Èó¥¢¥Ë¥á¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë